Janet Sánchez: "No tengo amigos que blindar en este grupo"

La Comisión de Ética cambió de presidente y ahora la encabeza la oficialista Janet Sánchez , quien afirma que no habrá blindajes para nadie y garantiza la transparencia de los casos.

Es la tercera presidenta de la Comisión de Ética en menos de dos años, ¿cómo se siente?

Como he sido clara, se va a trabajar de una forma imparcial, transparente, honesta, objetiva y haciendo una labor técnica.

¿Era necesario que Fuerza Popular dejara la presidencia?

Fue un acuerdo de la Junta de Portavoces, pero en realidad creo que no ha habido buenos resultados en el trabajo durante el tiempo que tuvo la presidencia Fuerza Popular. Los resultados no lograron satisfacer al Congreso y ni a la ciudadanía. Había que hacer una investigación objetiva, sin persecuciones, sin odios.

¿Fuerza Popular le hizo daño a este grupo de trabajo?

Creo que más que a la Comisión de Ética, se vio afectado el Congreso como institución porque daba la impresión de blindaje, pero ahora voy a revisar todos los expedientes. Lo que esperamos es que la impresión de la ciudadanía sobre la comisión cambie, y demostrarle que queremos hacer algo distinto y sin blindar a nadie.

¿Cómo cambiar la idea de las personas de que esa comisión solo apunta al blindaje?

Con los resultados. Vamos a hacer un trabajo objetivo, técnico y si las investigaciones dieran por resultado sancionar a un colega parlamentario, por haber cometido una irregularidad ética o moral, se tiene que hacer.

¿Eso sin importar que pertenezca a su propia bancada?

Así sea de mi bancada, yo no tengo amigos que blindar en Ética. Yo lo que tengo son compañeros, mi única amiga es mi madre. Yo no tengo compromisos ni hipotecas con nadie, así que si hay que sancionar, que se haga.

¿Significa que no pedirá el retorno a comisión del caso de su colega Carlos Bruce?

Ese caso está para la agenda del Pleno, no está en la comisión, se dio su informe final y no está dentro de mi competencia. Tiene que seguir su curso, salvo que haya algún pedido de retorno.

¿Cómo van a manejar el caso de la congresista Yesenia Ponce (FP), acusada de mentir en su hoja de vida?

Vamos a pedir en la sesión del lunes (4 de junio) la acumulación de todas las denuncias que hay en su contra para no ver caso por caso y así tener un informe final más coherente y responsable.

Una de las denuncias que se le hizo fue por supuestamente regalarle un lapicero al ex presidente de la comisión Juan Carlos Gonzales (FP).

Vamos a seguir todo el caso, incluido eso que ya está en investigación, pero desde ya digo que no acepto regalos de nadie, y menos de un compañero del Congreso. No quiero que se generen suspicacias, o algunas de estas cosas.

¿Reestructurarán la Comisión de Ética?

Fue un acuerdo de la Junta de Portavoces el que se aprobara la modificación del reglamento y se estableciera que un congresista no podría votar sobre el caso de alguno de sus colegas de bancada. Eso ayudará a transparentar todos los casos.

¿Cuándo se inicia esta reestructuración?

Lo que sucede es que se le ha repartido a cada miembro de la comisión el reglamento que se estaba trabajando con Juan Carlos Gonzales para que hagan sus sugerencias para el debate, pero ahora estamos corriendo con los casos que están pendientes tomando en cuenta que ya se termina la legislatura. Me gustaría ahora tener sesiones extraordinarias para avanzar con los temas que están pendientes, pero esa decisión se tomará en la comisión.

La presidencia de Ética se cambia cada dos años, ¿usted estará por ese periodo o solo hasta que termine la legislatura?

Es cierto que dura dos años presidir esta comisión, pero consideramos que con el trabajo que se haga, y los resultados que se puedan obtener, podremos quedarnos los dos años. Desde que asumimos hasta que termine la legislatura, no creo que podamos ver todo lo que está pendiente, pero sí los que son de prioridad.

Cambiando de tema, como dirigente de Peruanos por el Kambio y legisladora oficialista, ¿siente que hay fricciones con el Ejecutivo?

Yo no me siento alejada del Gobierno del presidente Vizcarra; al contrario, yo considero que ha sido una sucesión constitucional y hay que respetar que el jefe de Estado asume el cargo con mucha responsabilidad y compromiso. Hay que tener claro que somos Peruanos por el Kambio (PpK) y seguimos en el Gobierno.

¿Fuerza Popular no es el nuevo oficialismo, como han dicho algunos de sus colegas?

Me alegra que ellos coincidan en algunos temas con el Gobierno, pero hay que tener las cosas claras, el presidente Vizcarra es el que salió elegido vicepresidente en la plancha de PpK. Por otro lado, él mismo ha ratificado que somos su bancada oficialista. Además, hay que pensar primero en el país.

¿Falta que sus colegas acompañen al presidente en sus visitas al interior del país?

Hace unos días vi en las redes la participación del congresista Jorge Meléndez con el presidente, y también de Clemente Flores. No es tan cierto que no se considere a congresistas de las regiones, pero es que somos pocos. Yo no me siento aislada; al contrario, me siento parte del Gobierno.

¿Tienen más participación ahora los congresistas de regiones que durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski?

Tengo mucho cariño, afecto y gratitud al ex presidente Kuczynski, pero considero que, de repente, por el entorno o sus asesores, no tenían conocimiento de los congresistas que habíamos salido electos por las distintas regiones. Teníamos una participación mínima y creo que ahora la tenemos más.

AUTOFICHA



- “Estudié Contabilidad en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y fui elegida congresista por la región Callao. Soy dirigente de Peruanos por el Kambio y secretaria nacional de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza de ese partido. También he sido vicepresidenta de la Comisión de la Mujer”.



- “Creo que tenemos que acortar los plazos en la Comisión de Ética, pero también es importante que las personas sepan que hay un proceso que se tiene que seguir, y para eso se requiere de algo de tiempo, no se toma una decisión de la noche a la mañana”.



- “Tengo un proyecto para que se debata en el Pleno del Congreso que permitiría derivar el 10% del fondo educativo que maneja el Callao a la Universidad Nacional del Callao, que jamás ha recibido ni un sol de este fondo, pese a que necesita más investigación científica y tecnológica”.