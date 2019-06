Janet Sánchez: “No soy aliada de Fuerza Popular” [Entrevista]

La Comisión de Ética alista ya el informe final sobre el caso de Roberto Vieira, acusado de pedir coimas para un trámite en Produce. La presidenta del grupo, Janet Sánchez, habla del polémico caso y le responde al titular del Congreso, Daniel Salaverry, por cuestionar su trabajo.

El miércoles terminaron las audiencias del caso Roberto Vieira, ¿cómo toma que no haya ido a la última sesión?

Lo importante es precisar que este caso empezó en marzo y ayer (miércoles) fue la quinta vez que citábamos al congresista para que pueda hacer sus descargos. Esa última convocatoria fue de grado o fuerza. Como él no asistió, todos los miembros de la comisión acordamos que el siguiente paso ya era elaborar el informe final, que estará listo en la primera semana de julio.

El congresista ha señalado que en el grupo que usted preside no se ha garantizado un debido proceso.

Desde que yo soy presidenta de la Comisión de Ética, es la primera vez que un congresista no asiste cinco veces. Solo puedo decir que ha habido un afán de querer dilatar la investigación que hacemos.

Usted ha dicho que todo esto es por el precedente que dejó la acción de amparo que presentó Daniel Salaverry luego de que se recomendara para él una suspensión de 120 días.

Esa decisión del presidente del Congreso marcó un mal precedente. No me extrañaría que ahora todos los congresistas recurran a presentar una acción de amparo y no solo cuando tengan un proceso en Ética, sino también en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Sobre Salaverry, él ha puesto en duda que en el caso de Úrsula Letona usted votó dos veces en Ética.

Lo que dice el señor Salaverry me hace acordar la frase “el ladrón cree que todos son de su misma condición”. Yo sé que no existe persona perfecta, pero nuestro actuar ha sido de acuerdo a la norma.

A raíz de esa votación, a usted se le ha vinculado con Fuerza Popular.

No soy aliada de Fuerza Popular, no tengo nada que ver con el fujimorismo. Mi trato en el caso de Úrsula Letona (a quien se le había denunciado por sus presuntos nexos con el prófugo empresario Óscar Peña) fue por un tema de objetividad. Yo no tengo hipotecas, pactos, ni alianzas con nadie.

Pero el hecho de que votara dos veces en ese caso, como congresista y para dirimir, generó cierta sospecha.

Yo he sido totalmente objetiva, he votado así porque creía que era lo más conveniente. Lo que me sorprende es que todos hablan de este caso cuando en otras oportunidades se han archivado denuncias contra congresistas de otras bancadas.

¿Tiene alguna cercanía con Letona o la bancada de FP?

Úrsula Letona no es mi amiga, incluso ella en algún momento me ha criticado, pero yo no veo los casos con colores políticos.

Cuando se vio la recomposición de las comisiones en el Pleno, usted votó en abstención, igual que el fujimorismo, mientras su bancada lo hizo a favor.

Lo de la recomposición de las comisiones no es de ahora. El año pasado pedí al presidente del Congreso que se recomponga Ética para tener un congresista por bancada, pero él me dijo que eso no era posible. Me abstuve porque él puso el tema de golpe y no hubo ni oportunidad para explicar lo que había sucedido. Eso que hizo me pareció una falta de respeto.

Si no está en línea con FP, entonces tampoco está de acuerdo con que su bancada vaya a la Mesa Directiva con ellos?

No hemos discutido el tema en la bancada, pero creo que no deberíamos ir a una Mesa presidida por el fujimorismo.