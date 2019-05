Janet Sánchez alertó que la quieren retirar de la presidencia de la Comisión de Ética

La Comisión de Ética del Congreso debatirá el lunes 3 de junio los informes finales sobre los casos de los parlamentarios Daniel Salaverry y de Roberto Vieira, informó hoy la presidenta del grupo, la oficialista Janet Sánchez.

A Salaverry, presidente del Congreso, se le abrió proceso por la presentación de informes de su semana de representación que presuntamente serían falsos.

En tanto, a Vieira se le investiga por presuntamente pedirle una coima a su primo para ayudarlo ante el Ministerio de la Producción con el levantamiento de una sanción pesquera.

Sánchez también hizo énfasis en que la comisión que preside trata a todos los parlamentarios por igual sin importar a qué partido político pertenecen.

"Parece que hay quienes no nos quieren en la presidencia de Ética, y yo no me aferro al cargo, pero tampoco que quieran sacarnos producto de la desesperación de algunos", resaltó. En ese sentido, afirmó que continuarán trabajando en los más de 15 casos que tiene su comisión.