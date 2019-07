Sánchez: Accionar del Gobierno y la bancada se alejan de intereses de la población

La congresista Janet Sánchez presentó este lunes de manera formal su renuncia irrevocable a la bancada de Peruanos por el Kambio , argumentando que el “accionar” del Gobierno y de la agrupación “se alejan” de los intereses de la población.

“Veo, sin embargo, con mucha preocupación que el accionar del Gobierno y de la bancada se alejan cada vez más de los intereses de la población, desconociendo compromisos que asumimos en campaña del 2016”, afirmó en su carta.

Janet Sánchez consideró que la agenda “está centrada en debates y enfrentamientos políticos”, en lugar de priorizar los problemas sociales y económicos que permitan el desarrollo del país, en los sectores más necesitados.

Asimismo, lamentó “la baja ejecución presupuestal en los mismos, misión en la que deberíamos estar abocados especialmente si somos la supuesta bancada oficialista”.

“Como bancada vivimos al margen de las decisiones del Ejecutivo, sin siquiera un mínimo de coordinación, lo que denota una falta de consideración y respeto a nuestra representación, asumiendo solo posiciones de conformidad, sin ser parte de dichas decisiones, demostrando con ella una clara visión utilitaria, que no voy a admitir”, criticó.

Sánchez mencionó también que estando al frente de la Comisión de Ética, se desempeñó con la mayor objetividad y responsabilidad; sin embargo, no encontró “el mismo respaldo" en la bancada.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, Janet Sánchez aseguró que tras una evaluación, consideró conveniente contar lo sucedido con el primer ministro Salvador del Solar, quien le sugirió a través de una llamada telefónica postergar el debate de la denuncia contra el titular del Congreso, Daniel Salaverry

“Ahora que he dado un paso al costado de la bancada de Peruanos por el Kambio, creí conveniente sí mencionarlo, ojo no lo he denunciado. Me pareció incorrecto, me pareció una sugerencia incorrecta”, dijo.

Janet Sánchez confirmó que, hasta el momento, ha recibido tres pedidos para sumarse a otras bancadas tras su salida del oficialismo: de parte de los integrantes del partido Contigo, de Acción Republicana y de Alianza Para el Progreso.

Pese a esto, evitó decir cuándo tomará una decisión sobre a qué agrupación política sumarse.