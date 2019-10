La expresidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, aseguró que sí fue su excolega de bancada, y actual ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, quien le recomendó contratar a la mamá de su hijo.

“Yo no conocía a Erika Fernández, no era parte de mi círculo ni de mis amistades. Solo cuando Meléndez me la propuso la entrevisté. El currículo de ella no cayó del cielo”, expresó en diálogo con Perú21.

Explicó que fue en junio que se realizó el contrato luego de una entrevista que la propia Janet Sánchez le hizo, y que trabajó en la comisión aproximadamente tres meses. Del mismo modo, señaló que no sabía que era la madre del hijo de su excompañero de bancada.

“Lamento que él lo niegue. Yo no voy a permitir que a mí se me haga ver como mentirosa, yo he hablado con la verdad”, resaltó Janet Sánchez.

Asimismo, consideró que Jorge Meléndez debería dar un paso al costado en el cargo de ministro, por “un tema de coherencia y consecuencia, aunque eso ya quedará en su conciencia".

Más temprano, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social negó que, según un reportaje de Panorama, haya sido quien recomendó la contratación de Fernández en la Comisión de Ética del Congreso.