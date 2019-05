Susana Villarán: "Jamás huiré de la justicia" [ESTA Y OTRAS FRASES EN LA AUDIENCIA]

Previo a concluir la audiencia de prisión preventiva ante el juez Jorge Chávez, la exalcaldesa Susana Villarán tuvo unos minutos para defenderse.

"El día sábado en pleno uso de mis facultades dije una verdad que no había podido decir por distintas razones, por no incriminar a otras personas que no tienen ninguna responsabilidad, acepté hechos, que ha recogido la fiscal, tendrán que ser corroborados y pasar de ser elementos de convicción a ser pruebas fehacientes de los delitos que se me imputan en este proceso",inició su intervención Villarán.

PROCESOS ARCHIVADOS

Al referirse sobre su conducta procesal, la exalcaldesa indicó: "Salí de la administración municipal con 280 procesos, varios tenían que ver con el ámbito electoral. He respondido permanentemente a todas las citaciones. He pasado parte de mi vida, de estos últimos años acudiendo a las diligencias de la Fiscalía. Muchos de estos casos han sido archivados"

DA LA CARA

"Yo no soy de las personas que se fugan. Soy de las personas que siempre han dado la cara, lo hago por dignidad, porque tengo tres hijos, seis nietos y una familia a la que siempre le respondo con la verdad, y porque hay mucha gente que votó por mí y cree en mi palabra. Jamás huiré la justicia porque creo en ella y soy de los miles que luchamos por tener una justicia imparcial. Salí a las calles en busca de justicia y jamás voy a huir de ella", continuó Villarán.

AUDIOS EDITADOS

Asimismo, deslizó que los audios presentados en el programa Cuarto Poder, " habrían sido editados". "Usted me podrá creer o no en este tribunal, y le quiero decir, señor juez, que la conversación que salió en un programa de televisión el día domingo en canal 4, es una conversación que sí se llevó a cabo pero creo que está editada", expresó.

Asimismo, Villarán explicó que "les pedí, tanto a José Miguel Castro como a Gabriel Prado, personas que trabajaron de manera honorable en la gestión municipal, saber qué es lo que pasaba en relación a esta denuncia que apareció en los diarios respecto a una cuenta en Andorra. Fue una conversación hecha para esclarecer, no para generar coartadas, no como una líder de una organización criminal".

NO SE ARREPIENTE

Finalmente, antes de acabar la sesión de hoy, la exalcaldesa manifestó con firmeza: "Yo tomé decisiones personales políticas, lo he dicho, no me arrepiento de haber tomado la decisión que tomé en ese momento tan grave de la ciudad, pero eso lo diré en su día, señor juez, hoy no ha llegado ese día".