Jaime Yoshiyama y Susana De la Puente se ponen a disposición del Ministerio Público

No tenían otra salida. Para no afectar la imagen y credibilidad de sus líderes políticos, los personajes implicados por Jorge Barata , ex directivo de Odebrecht en Perú, de haber recibido dinero de la empresa para financiar las respectivas campañas presidenciales, manifestaron que colaborarán con las investigaciones de la Fiscalía.

Ayer, el ex secretario general de Fuerza Popular , Jaime Yoshiyama, envió un escrito al despacho del fiscal José Pérez en el que expresa estar a su disposición y a la espera de una citación. Como se sabe, el ex dirigente fujimorista fue señalado por Barata de haberle entregado US$1 millón para financiar las actividades proselitistas de Fuerza 2011, partido con el que Keiko Fujimori postuló por primera vez a la Presidencia de la República.

“A fin de descartar cualquier tipo de especulación que ponga en duda mi honorabilidad, cumplo con presentarme y ponerme a disposición de su Despacho para solicitarle se sirva señalar día y hora para acudir a rendir mi declaración y se realicen las diligencias que sean pertinentes y necesarias en el pronto esclarecimiento de los hechos”, se lee en el oficio de Yoshiyama.

Además, asegura: “Soy enfático en afirmar que jamás he recibido dinero del Señor Barata ni de ningún otro representante de la empresa Odebrecht”.

El ex ejecutivo brasileño también señaló como receptor del millonario monto al ex ministro Augusto Bedoya Cámere, pero, hasta donde se sabe, no ha comunicado de su disposición a las autoridades.

Tanto Yoshiyama como Bedoya han sido aportantes de las campañas de Keiko. De acuerdo a cifras de la ONPE, este último abonó cerca de S/171 mil entre las candidaturas fujimoristas de 2011 y 2016.

El ex jefe de Gabinete del gobierno de Alberto Fujimori, por su parte, aportó S/205 mil en la última campaña.

DE 'UK' AL PERÚ

Quien también garantizó que responderá a las interrogantes de los fiscales fue la embajadora del Perú en Reino Unido, Susana de la Puente.

Como ha trascendido, Barata reveló en el último interrogatorio al que se sometió en Brasil que entregó, en 2011, US$300 mil a De la Puente para que sirva de aporte a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski.

Sin embargo, a diferencia de los antes mencionados, la banquera es hoy funcionaria pública y se ha visto obligada a hacer este anuncio luego de que Kuczynski adelantara el último domingo que la diplomática retornará al Perú para responder a las imputaciones.

En el oficio que suscribe, De la Puente comunica al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez: “Le expreso mi entera disposición a comparecer ante las instancias del Ministerio Público y a ayudar en lo que esté a mi alcance para efectuar las aclaraciones que resulten pertinentes”.

Lo curioso en ese documento es que, como sí lo hizo Jaime Yoshiyama, Susana de la Puente no niega los aportes declarados por Barata.

El último fin de semana, el jefe de Estado sostuvo, en entrevista con el programa Ama Llulla de TVPerú, que le consultó a la servidora si recordaba haber recibido dinero de Barata y ella contestó –dijo el mandatario– que no recordaba.

“Yo no he dicho que él (Barata) ha mentido, he dicho que no he recibido los US$300 mil”, aclaró el presidente.

La actual embajadora ha participado activamente de las dos candidaturas de PPK, manejando recursos para financiar las actividades. En la de 2016, incluso, aportó S/181 mil, según consigna la ONPE.

Odebrecht

EL APRA INVESTIGA

El pasado 1 de marzo, apenas un día después de haber sido implicado por Jorge Barata de recibir US$200 mil para financiar la campaña de Alan García en 2006, el aprista Luis Alva Castro comunicó a través de una nota de prensa que acudiría a cualquier citación del Ministerio Público para esclarecer la versión del empresario brasileño.

“Con la conciencia tranquila –y de ser solicitado– me someteré a las investigaciones judiciales, fiscales y congresales, pues no tengo nada que ocultar”, se lee en la misiva de Alva Castro.

]Ello, no obstante, no evitó que desde la Comisión Política del Partido Aprista se iniciara una investigación al ex ministro del Interior.

El presidente de esa comisión, el legislador Mauricio Mulder, dio ayer más detalles de cómo sigue ese proceso.

“El viernes tuvimos una reunión en la Comisión Política del partido y ordenamos al órgano de disciplina que inicie una investigación; además, recibimos una nota vía WhatsApp de Alva Castro en la que señaló que así se haga y dimos a conocer esto en un comunicado; en esta semana se le citará para escuchar sus descargos”, declaró el congresista.

Fuentes fiscales indicaron a Perú21 que “es un hecho” que el fiscal José Pérez citará a todos los personajes que mencionó Barata en la última diligencia. A los nombres antes mencionados se le sumará el del ex presidente de la Confiep, Ricardo Briceño.

De acuerdo a las fuentes, el ex superintendente de Odebrecht dijo que, durante la campaña de 2011, Briceño convocó a una reunión a los principales empresarios del país para realizar una campaña contra la candidatura de Ollanta Humala.

En esa cita, Barata se comprometió a entregar US$200 mil, dinero que aportó y que fue confirmado hace unos días por el actual titular del gremio empresarial, Roque Benavides.

No obstante, el fiscal Pérez esperaría a que el audio de la declaración del ex ejecutivo lleguen al Perú para que, una vez transcritas y traducidas las declaraciones, pueda empezar con los interrogatorios.

TENGA EN CUENTA:

* Barata también señaló que Odebrecht apoyó la campaña del No a la revocatoria en favor de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

* De esta manera, ratificaría lo que declaró como colaborador eficaz ante el fiscal Castro: entregó US$3 millones para financiar esa campaña.

* En este caso, Barata no fue el único que habló, también lo hizo el publicista brasileño Valdemir Garreta, quien afirmó que recibió ese monto.

DATOS

* El presidente de la Confiep, Roque Benavides, negó que el gremio empresarial haya abonado dinero a la campaña de Keiko Fujimori en 2011.

* Jorge Barata, según fuentes fiscales, reiteró que Odebrecht entregó US$3 millones a la campaña que llevó a Ollanta Humala a la Presidencia de la República.

* El presidente Pedro Pablo Kuczynski recibirá el próximo viernes 16 de marzo a la comisión Lava Jato del Congreso para aclarar sus vínculos con la constructora.

* Según reveló el fiscal José Pérez, Barata no pudo declarar sobre los sobornos a funcionarios peruanos debido a que su abogado advertía que esa información la debía compartir solo con el fiscal Hamilton Castro.

* En abril, Barata declararía ante Castro sobre los pagos de coimas desembolsados y las megaobras comprometidas.