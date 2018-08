Jaime Yoshiyama pidió a Fiscalía realizar interrogatorio a Jorge Barata

El ex dirigente fujimorista Jaime Yoshiyama solicitó al fiscal José Pérez, quien investiga los presuntos aportes irregulares a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori, realizar un "contrainterrogatorio" al ex mandamás de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.

Humberto Abanto, abogado de Yoshiyama, reveló a Perú21 que la solicitud fue presentada la semana pasada. Indicó que pidió esa diligencia porque no estuvo presente en la declaración de febrero, cuando Barata informó que había entregado US$1 millón al ex ministro y a Augusto Bedoya, otro ex dirigente fujimorista, para financiar la campaña de Fujimori en 2011.

"El fiscal Pérez debe responder a nuestro pedido, sino insistiremos con el recurso ante un juez", expresó a este diario. Tanto Yoshiyama como Bedoya han rechazado la versión de Barata.

Abanto señaló que también requirió interrogar a ex funcionarios de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Hilberto Da Silva, Isaías Chaves Santos, María Lucía Guimaraes y Angela Palmeira.

Hace unos días, la Fiscalía de Brasil notificó a su par de Perú que se habían reestablecido la cooperación internacional para compartir información del caso Odebrecht. En otras palabras, más información llegará desde territorio brasileño para aclarar los pagos de sobornos a funcionarios peruanos.