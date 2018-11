Jaime Yoshiyama: 'Empresario millonario fallecido me entregó 800 mil dólares para Fuerza 2011'

Dijo su verdad. Jaime Yoshiyama reapareció luego de la orden de 36 meses de prisión preventiva dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho , luego que su sobrino Jorge Yoshiyama dijo a la Fiscalía que fue él quien le pidió buscar falsos aportantes para justificar los ingresos a la campaña Fuerza 2011.

"Yo no he recibido ni un solo cobre de Odebrecht y del señor Barata", aseguró el ex candidato a la vicepresidencia de Keiko Fujimori, quien dijo que los miles de dólares que recibió en efectivo fue de un empresario millonario.

De acuerdo con Yoshiyama, fue el empresario millonario Juan Rassmuss Echecopar quien donó a la causa fujimorismo 800 mil dólares. "Me pidió que guardáramos el secreto entre él y yo", aseguró a través de un enlace telefónico desde Miami con Cuarto Poder.

"Voy a luchar con todas mis fuerza, porque no está de por medio Jaime Yoshiyama sino también gente inocente", manifestó y pidió perdón a la lideresa de Fuerza Popular, que de acuerdo con su testimonio "no sabía nada".



Agregó que no ha tenido comunicación con su sobrino Jorge, a quien considera una persona cercana y querida. "No he tenido ninguna comunicación con él", refirió.