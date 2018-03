Jaime Yoshiyama: Hallan CPU en auto de ex dirigente fujimorista

Durante el allanamiento que se realizó el pasado miércoles a la vivienda de Jaime Yoshiyama , ex secretario general de Fuerza Popular , el Ministerio Público decomisó varios equipos y documentos, incluso un CPU que estaba en la maletera del auto del ex dirigente fujimorista, según detallaron fuentes fiscales a Perú21.

Las mismas fuentes indicaron, además, que el revólver incautado ese día a Yoshiyama fue encontrado por miembros de la Policía en un velador al lado de la cama del fujimorista, quien dijo que no recordaba tenerlo.

Si bien el ex ministro sostuvo que no la usaba y que no contaba con licencia para portarla, el arma está pasando un peritaje para determinar si está o no operativa. Hoy se conocerían lo resultados del informe que realizará la dirección de criminalística de la Policía.

Cabe resaltar que Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en Perú, señaló haber entregado US$1.2 millones al ex dirigente fujimorista y al ex ministro Augusto Bedoya para financiar la campaña de Keiko Fujimori del año 2011.

Ambos fueron citados a declarar hoy (9:00 a.m.) a la Fiscalía. El ex presidente de la Confiep Ricardo Briceño también fue convocado.