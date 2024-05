Días después de la destitución de Patricia Benavides como fiscal suprema, su exasesor Jaime Villanueva se ratifica en que todo lo que ha manifestado ante la Fiscalía sobre este caso es cierto. Ha reconocido, además, haber participado en “actos bochornosos e ilegales”.

Villanueva se presentó esta mañana ante el Ministerio Público, donde rindió su manifestación en torno a la investigación que se sigue contra la destituida fiscal y a su salida declaró a la prensa, ratificando que todo lo que se conoce sobre este caso han partido de sus declaraciones, las que ratifican, son verdad.

“Saben que es cierto y no hay ninguna manera de sostener que en alguna parte digo la verdad y en otra no. Ya hay algunas acciones concretas que se han realizado a partir de lo que yo he declarado. Yo estoy relatando hechos en los que yo he participado o de los que yo he sido testigo, ya será el Ministerio Público y el Poder Judicial los que determinarán la responsabilidad de las personas”, señaló.

Villanueva, que en diciembre último recuperó su libertad tras acogerse a la colaboración eficaz, reafirmó que ha contado todo lo que sabe sobre las irregularidades al interior del Ministerio Público y que involucra a Benavides, destituida el último miércoles por el voto unánime de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), además del fiscal Rafael Vela y el periodista Gustavo Gorriti.

“Yo estoy diciendo la verdad. Yo estoy asumiendo mi responsabilidad en todos estos actos. Yo no estoy rehuyendo a mi responsabilidad ni me estoy escondiendo detrás de relatos, de mentiras, sino yo estoy afrontando, con lo duro y difícil que pueda ser reconocer actos bochornosos e ilegales en los que he participado, pero estoy dando la cara. Estoy asumiendo esa responsabilidad. Yo me reafirmo en que todo lo que he manifestado es cierto”, reconoció el exasesor.

En su manifestación ante los fiscales Villanueva narró una serie de actos irregulares que se llevaron a cabo dentro de las instalaciones del Ministerio Público, donde se involucró a los fiscales Rafael Vela, fiscal superior que era encargado del equipo especial Lava Jato; José Domingo Pérez y al periodista Gustavo Gorriti, ello con la finalidad de impedir la salida del expresidente Alan García.

