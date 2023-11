La semana pasada, antes de que estallara el escándalo destapado por la Operación Valquiria V, el conductor de Willax Beto Ortiz, denunciando los trasiegos del ahora detenido asesor Jaime Villanueva Barreto, dijo lo siguiente:

“El señor (Jaime Villanueva) es muy cuco y muy capo, ha creado una verdadera red en el Congreso, el Ejecutivo, en la prensa, que los tiene comiendo de su mano a un montón de gente interesada, o ilusa, que le sigue el amén, que se han vuelto sus patas. Me dicen que incluso en este canal tiene sus contactos, me dicen que hay un periodista de este canal que también come alpiste como un canario de su mano…”

La figura era rotunda: Un canario alimentado manualmente.

Coincidentemente, ya meses atrás, un periodista de Perú21 había recibido de una fuente fiscal de primera mano que más de una vez se había cruzado con un periodista de Willax que visitaba asiduamente a la fiscal Patricia Benavides, coordinación con Villanueva mediante.

En lo que no había coincidencia era en el símil avícola, pues el periodista sorprendido en esas visitas –según la fuente– tenía más de pavo real que de canario.

Lo que sí quedó en los pasillos de la Fiscalía fue la percepción de un velado e informal “Gabinete W” asesorando en la sombra a la fiscal de la Nación.

Las asesorías de por sí no son malas. El problema es cuando los extremos se juntan y fuerzan situaciones radicales de las cuales, tal como ahora queda expuesto, resulta difícil salir airosamente. Lo más serio es que es el propio país el que queda atrapado en esta vorágine.

Este mismo lunes 27, una vez conocidos los chats incriminantes de Villanueva, Beto Ortiz recurrió a Twitter para anticipar el control de daños interno. Así, tuiteó:

“Por transparencia, los periodistas que hablamos por WhatsApp con el hoy encarcelado asesor Jaime Villanueva debemos hacer públicos los chats para colaborar con la investigación.

Lo haré en mi programa de hoy, ¿alguien más de @willaxtv se apunta?”

La limpieza pública de trapos había empezado. Las implicancias de esta abrasiva labor de limpieza escapan a la nocturnidad del cierre.

Lo que sí podría anticiparse es que el efecto expansivo de estas aproximaciones extremas con autoridades, ahí donde se confunden roles e independencias, podría seguir creciendo al interior de dicho canal.

Esto es tomando en cuenta que otra periodista de Willax, la locuaz Milagros Leiva, atribuyera en junio de este año a Gustavo Gorriti lo que ahora parece atribuírsele a alguien del propio Willax. Dijo así Leiva en su programa:

“¿Por qué Gorriti adora a Zoraida Ávalos? ¿Por qué creen?, porque le filtraba información a Gustavo…. ¿Por qué no nos considera periodistas o por qué no nos quiere contestar si es verdad o no que su brazo derecho Romina Mella tenía casi un asiento en el despacho de José Domingo Pérez? ¿Por qué? ¿O no gozabas de gollerías con Zoraida Ávalos? ¿Es verdad o no, Gustavo Gorriti? ¡Solo queremos que nos contestes! ¿Visitaste o no a la doctora Patricia Benavides para sugerirle, pedirle, no sé, que Rafael Vela sea el coordinador del equipo contra el poder? … Solo queremos saber, ¿es verdad que Romina Mella tenía casi un escritorio en el despacho de José Domingo Pérez? Por eso se enteraban de todo, y que cuando se ha descubierto eso una de las primeras personas que ha ordenado que ningún periodista entre a los despachos de los fiscales es Patricia Benavides”.

Un simple ejercicio –cambiar el nombre de Gustavo Gorriti por el de un conductor de Willax que haya manifestado reiteradamente su rendida admiración hacia la fiscal Patricia Benavides, por ejemplo, Phillip Butters– podría confirmar varias alocuciones del refranero popular: nadie sabe para quién trabaja, no hay peor astilla que la del mismo palo, y un largo etcétera.

Las próximas e inminentes revelaciones aclararán si en efecto existía un fantasmagórico gabinete alterno.

O si solo se trataba, tal como lo presentaba Milagros Leiva, de alguien que afanosamente había acomodado su asiento al lado de la fiscal Patricia Benavides. La incertidumbre que vivimos ahora es resultado de esa cercanía.

