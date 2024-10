Jaime Villanueva: Dina Boluarte y Patricia Benavides "tenían una muy buena y fluida relación"

Jaime Villanueva, el exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, dijo a Panorama que su exjefa tuvo "una muy buena y fluida relación" cuando ella estaba al mando del Ministerio Público.

Aseguró, además, que fue excluida en el caso 'Dinámicos del Centro'. Esto, para que pueda suceder en el cargo al golpista Pedro Castillo, cuando fue vacado en diciembre de 2022.

"Yo conozco en octubre del 22 al abogado Óscar Nieves, que era abogado en ese momento de la ministra Dina Boluarte (antes de que sea presidenta, en el 2022). Ella hacía parte de una investigación en lavado de activos que veía Richard Rojas por 'Dinámicos del Centro'; ellos me piden que yo hable con Rafael Vela; ellos sabían de mi amistad con Rafael, para que se desdoble la investigación, y no se pida ninguna medida de prisión preventiva ni detención contra la señora Bolaurte. Era octubre (de 2022), ya se había presentado la denuncia constitucional contra Pedro Castillo, entonces la previsión era que: la señora Boluarte quede expedita para suceder al señor Castillo. Ese fue el primer tema concreto con la presidenta", dijo Villanueva.

El exasesor de Benavides dijo que fue contactado a través del fiscal Marco Huamán.

"Me pide que se desdoble esta investigación (Dinámicos del Centro). Yo hablo con Rafael Vela. Él habla con Richard Rojas, y se presenta prisión preventiva. Se formaliza la investigación contra Cerrón y otros, pero no contra Dina Boluarte si se pedía una prisión preventiva contra ella no podría suceder a Pedro Castillo. Y Rafael Vela lo que siempre quería es ser fiscal Supremo; entonces, el pedido a cambio de este desdoblamiento", indicó el exasesor.

LE PIDIÓ INTERNARSE EN CLÍNICA

De otro lado, Villanueva afirmó que la exfiscal de la Nación le pidió internarse en una clínica antes de su captura, advirtiéndole que "desaparezca todos los papeles que tenga".

El fiscal Rafael Vela se comunicó con Cuarto Poder tras las declaraciones de Jaime Villanueva. "Deberá hacerse cargo de las consecuencias jurídicas", aseguró.

