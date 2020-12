El integrante del Comando Vacuna detalla algunas verdades que las autoridades del Gobierno no han sido capaces de pronunciar. La vacunación en el Perú aún se ve lejana, pero lo más sorprendente es que en el Estado parece que se han sentado a esperar un milagro.

Jaime Reusche del Comando Vacuna: “Estamos bastante atrasados con las vacunas”

¿Cuánto ha avanzado el país en el proceso de compra de vacunas contra el COVID-19?

Estamos viendo en todas las noticias cómo los demás países prácticamente ya han comenzado a vacunar de forma masiva y cómo otros se están preparando para iniciar la vacunación. En el Perú, desafortunadamente, estamos bastante atrasados en el tema. No tenemos una cobertura para el 100% de la población como la tienen otros países, sino tan solo tendríamos para menos del 30% de la población, tal como lo ha indicado The Economist. Tampoco tenemos fechas ciertas de cuándo empezaría la vacunación ni el número de dosis correspondientes.

Según la información oficial entregada por el gobierno y lo que sabe el Comando Vacuna, ¿cuándo, realmente, estima que se iniciará la vacunación en el Perú?

Según la información con la que contamos, y así lo ha dado a entender el Ministerio de Salud, solo tenemos un acuerdo firmado con el laboratorio Pfizer por un millón y medio de dosis para el primer trimestre de 2021. Eso es para la mitad de personas porque son dos dosis por vacuna. Estamos hablando, con merma, de 700 mil personas, lo cual es totalmente insuficiente. Consideramos que durante el primer trimestre se debería vacunar al menos al 20% de la población. Para que esta sea efectiva se debe vacunar entre enero y comienzos de febrero porque son dos dosis con un intermedio de tres semanas aproximadamente. Para que tome efecto, la vacuna demora entre siete y catorce días. Por eso es urgente firmar más acuerdos para tener mayores dosis de vacunas en el país. La vacunación es voluntaria, hay gente que no querrá vacunarse, pero para los que sí quieren, estas deben estar disponibles.

Perú firmó un acuerdo con la iniciativa global Covax Facility y se informó, en setiembre, del cierre de conversaciones con la farmacéutica Pfizer. Estamos diciembre. ¿Por qué no se ha podido cerrar otro acuerdo de compra?

Estamos bien preocupados con ese tema. En estos tres meses que han pasado, se debió suscribir otros acuerdos. Había dudas para adelantar dinero a ciertos laboratorios y para eso se hizo y se publicó el Decreto de Urgencia 110. El único acuerdo bilateral que se ha suscrito con un laboratorio es el de Pfizer, inclusive –tenemos entendido por cierta información– no se ha completado porque hay que firmar el convenio específico de distribución y logística, y eso no se ha hecho. Sería bueno preguntarles al Ministerio de Salud y a la ministra si es que está totalmente culminado el único acuerdo que tenemos y después cuál ha sido la razón para no suscribir otros acuerdos y convenios cuando ya se tenían todos los elementos para hacerlo. Eso es importante que se lo digan a la población.

El viceministro de Salud ha hablado de un acuerdo vinculante con Pfizer. ¿Esto no es lo mismo que un contrato final?

Un contrato tiene etapas. Primero se hace un acuerdo marco con una serie de condiciones que por supuesto puede ser vinculante, pero a la hora de definir temas más específicos, como la entrega de dosis y vacunas, viene una segunda etapa. Aparentemente en este tema sería así. Si el viceministro sabe que ya se culminó, que lo diga. Supuestamente iban a venir unas 50 mil dosis en diciembre, pero que digan la fecha. Sería interesante conocer cuándo llegarán esas dosis.

La Cancillería del gobierno de Vizcarra informó que no se cerró el convenio con la farmacéutica AstraZeneca por falta de información. ¿Qué pasó realmente?

Nosotros no sabemos, a ciencia a cierta, qué pasó. Eso habría que preguntarle al Ministerio de Salud. Consideramos que las razones que se han dado de ‘falta de información’ no son correctas, porque otros países sí han suscrito con AstraZeneca. La información del laboratorio ha estado disponible por meses para el Perú; si faltaban cosas, tenían tiempo para solicitarlo y el laboratorio lo entrega de inmediato. Esos 30 millones de dosis que debieron entrar al Perú se fueron a otro país, era la vacuna más económica de todas. El problema es que no hay más capacidad de producción. Los convenios que no se suscriben se van a otros países y después no se puede comprar más dosis porque no hay capacidad de producción. Por eso es que todos los demás países, y por ejemplo Chile, han suscrito acuerdos para más del 100% de su población. No es el caso del Perú. Todavía se puede hacer algo al respecto con las pocas dosis disponibles de otros laboratorios. Por eso instamos al gobierno, a la PCM y al ministerio para que aseguren todas las dosis que se puedan lograr para el país.

El gobierno de Vizcarra habló mucho de la iniciativa Covax Facility, pero estas vacunas recién llegarían al Perú a mediados de 2021. ¿Se dejó de lado a los laboratorios privados para ingresar a Covax?

Han pasado tres meses, Covax Facility se suscribió en setiembre y, junto a Pfizer, no se ha suscrito ningún acuerdo más. Lo de Covax es para fines del próximo año, inclusive después. Los países ricos que están aportando dinero no están dando lo necesario. Ese grupo de vacunas todavía no está 100% garantizada. Lo curioso es que una parte importante de ese grupo de vacunas es de AstraZeneca. Por un lado, ha suscrito con Covax para recibir de AstraZeneca y, por otro lado, se rechazaron las vacunas de AstraZeneca en una relación bilateral. Eso es difícil de entender.

Según The Economist, estamos en la cola de la vacunación.

The Economist acaba de sacar un mapa donde indica que casi todos los países de Latinoamérica van a tener antes que el Perú las vacunas para la mayor parte de su población. Es lamentable, por eso es importante que la PCM dirija todos sus esfuerzos para suscribir más dosis para el país.

¿La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemed) ya tiene el protocolo para la inmediata aprobación del uso en el Perú de las dosis que se consigan para inmunizar a la población?

El protocolo se puede hacer, perfectamente, antes. No estaría finalizado, tenemos entendido. Ese es otro tema que también queremos saber del Ministerio de Salud. En el Minsa una vez se mencionó la falta de seguridad de algunas vacunas. Los peruanos somos igual que otros seres humanos de otros países. Si la vacuna es segura en otros países, también será segura para los peruanos. Lo que creo que es importante es que sean aprobadas por la EMA de Europa y la FDA de Estados Unidos. El Reino Unido aprobó la utilización y la vacunación masiva antes que lo haga la EMA y la FDA. Por la emergencia, cada país puede aprobar la utilización más aun cuando persisten las muertes y es muy factible la llegada de una segunda ola.

¿Los laboratorios sí están dispuestos a negociar directamente con el Perú?

Completamente. Desde junio pasado venimos instando al gobierno para suscribir acuerdos. Nos estamos quedando de nuevo en la cola. Lo que falta es gestión. La gente sigue falleciendo, hay desempleo y recesión económica. Las vacunas no salvan vidas, la vacunación salva vidas. Lo que debemos hacer es conseguir las vacunas e iniciar la vacunación.

TENGA EN CUENTA

Jaime Reusche fue asesor principal de la Alta Dirección de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Al terminar la entrevista, se conoció que la FDA de Estados Unidos aprobó el uso de la vacuna del laboratorio Pfizer para empezar a inmunizar a su población. Como señala Reusche, por la emergencia cada país puede aprobar la utilización de las dosis.

Según un estudio de seroprevalencia a nivel nacional, en Lima y Callao el 40% es por ahora inmune al virus; el resto aún es susceptible de contagiarse.