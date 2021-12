El congresista de Perú Libre (PL) Jaime Quito, lejos de responder claramente ante las acusaciones que lo vinculan con un presunto encubrimiento de una violación sexual dentro del local partidario en Arequipa, confrontó a la prensa y se negó a responder sobre el tema aduciendo que “las autoridades lo resolverán”.

“Ya lo he explicado y he sacado un comunicado. No me voy a pronunciar más. Si ustedes (la prensa) quieren hablar de otras cosas, bienvenidos, pero de ese tema no, porque es delicado y yo no me voy a meter”, dijo.

Ante la insistencia de los periodistas, el parlamentario se desentendió y remarcó que será su abogado quien responderá sobre el caso. “Ustedes no me van a obligar a qué decir o no. Vamos al Ministerio Público o donde mi abogado para que les hable de este tema. No más, yo no me voy a pronunciar”, agregó.

Como se sabe, una militante del partido del lápiz denunció a Víctor Raúl Hugo Taipe Choqueccota por agresión sexual. Tras el hecho, dirigentes de PL, entre ellos Quito, habrían encubierto lo sucedido y le pidieron no hacer la denuncia ante el Ministerio Público.

