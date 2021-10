La bancada de Perú Libre profundizó sus discrepancias internas tras la designación, como jefa del gabinete, de Mirtha Vásquez, quien hizo un giro de timón en las políticas gubernamentales de su antecesor, Guido Bellido.

A la arremetida de Kelly Portalino se sumó ayer nada menos que el vocero Jaime Quito, del mismo bloque cerronista. Ambos buscan marcarle la agenda a Vásquez presionando por la Asamblea Constituyente.

“La población votó por Perú Libre por los cambios que vamos a hacer. Exijo y emplazo a este gabinete a que siga esta línea”, declaró Quito. Así, dejó en claro que su facción podría no darle la confianza a la premier. “De no continuar los ejes programáticos de la campaña, evidentemente yo no voy a ser parte de eso”, dijo.

Desde el bloque castillista algunos ya salieron a respaldar al nuevo gabinete y adelantaron su voto de confianza. El congresista Luis Kamiche dijo a Perú21 que “la Constituyente fue un tema de campaña, pero hoy hay otros más urgentes, como tener vacunas y reactivar la economía. Por eso, al gabinete hay que darle el respaldo”.

