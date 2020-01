Capitán en retiro de la Fuerza Aérea y arquitecto de profesión, Jaime Huerta, candidato al Congreso con el número 17 de Perú Nación, se moviliza en silla de ruedas y plantea legislar a favor de las personas con discapacidad.

¿Qué te motivó para dar este salto a la política?

La situación de las personas con discapacidad es lo que me ha motivado. Estoy en un momento de mi vida en la que puedo devolver al Perú todo lo que me ha dado.

¿Cómo se puede apoyar a las personas con discapacidad desde el Congreso?

Tenemos un buen marco normativo, pero que tiene que ser actualizado porque hay leyes que no se aplican o que están obsoletas. Ni siquiera se sabe cuántas personas con discapacidad hay en el Perú.

¿Por ejemplo, qué normas no se aplican?

Hay un plan nacional de accesibilidad que está encarpetado y se ha convertido, en la práctica, en un manual de buenas intenciones. El plan de igualdad de oportunidades se creó hace tres años, pero todavía no se hace nada. Solo está publicado en el portal de entidades públicas.

¿Qué es lo prioritario para las personas con discapacidad?

Es necesario garantizar el acceso a la educación y al empleo para las personas con discapacidad. Muchas empresas están dispuestas a contratarnos, pero a veces no cumplimos los perfiles profesionales. Se necesita que el Estado impulse convenios con entidades educativas que den becas integrales a personas con discapacidad. Si no somos productivos, el Estado no nos considera como una inversión.

¿Es también un tema de empatía en las autoridades del Estado?

El tema es que siempre las decisiones en torno a la discapacidad han sido tomadas por personas que no la tienen. Las leyes se hacen sin conocimiento de causa. Yo no digo que la discapacidad te haga experto, pero te permite tener una visión que otras personas no.