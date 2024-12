Jaime de Althaus: "No tenemos liderazgo en este gobierno”

El Foro de seguridad ciudadana “Propuestas desde la Sociedad Civil”, organizado por la Universidad ESAN, permitió el análisis de diversos planteamientos para combatir ese flagelo. El analista político y presidente de Lampadia, Jaime de Althaus, habló al respecto con Perú21TV.

Se han dado propuestas como la creación de una guardia nacional, más pabellones en las cárceles, jueces sin rostro, etcétera. ¿Qué medidas concretas se pueden ejecutar?

Es un esfuerzo de varios partidos por empezar a trabajar una propuesta común, una política de Estado para luchar contra la criminalidad de modo tal que cualquiera que llegue al poder pueda aplicarla, porque vencer a este enemigo supone unidad nacional y un alineamiento de todas las instituciones. Ahí fue interesante el abordaje de José Luis Gil, quien dijo que lo fundamental es tener claro quién es el enemigo, y el enemigo es una cultura criminal que ha venido de afuera y que tiene tres objetivos: obtener dinero circulante, sobre todo de las capas más bajas de la sociedad; tener el control territorial, que ya empieza a tener en algunas zonas como Pataz; y el control político como ya ocurre en México, donde se ha asesinado 30 o 40 alcaldes. (...) Se requiere una estrategia integral en la que participen todos…

Y que las medidas que se adopten hoy sean continuadas por los próximos gobernantes.

Así es, por eso es importantísimo empezar a trabajar en esta política de Estado de lucha contra la criminalidad desde ahora, que varios partidos se vayan sumando para llegar con un planteamiento común a 2026 y que algunas de estas cosas se empiecen a ejecutar desde ahora. Uno de los temas es reestructurar y repotenciar a la Policía Nacional; para eso la propia Policía elaboró en 2019 o 2020 el plan Mariano Santos que identifica la brecha que tiene en equipamiento, tecnología, logística, etcétera. En ese momento la brecha fue estimada en S/8,500 millones.

Tenemos a un policía que se suicidó luego de descuartizar a una joven, otros dos que le robaron a su compañero...

Debería aprobarse una ley de idoneidad por la cual la Policía pueda desvincular a todos estos policías que no son idóneos (...) y que el Poder Judicial no los reponga. También se requiere proteger a los policías para que puedan enfrentarse a la delincuencia y disparar sin que luego los acusen de haber cometido delitos. (...) Esto requiere liderazgo y no lo tenemos con este gobierno; esto tiene que ser liderado por la presidenta, pero nos preguntamos si ella tiene realmente las cualidades para eso.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO