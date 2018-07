“Estoy un poco harto de los fujimoristas” . Jaime Bayly está en el Perú para la presentación de su última novela y no se guardó adjetivo alguno para analizar la crisis política y judicial que vive el país . Pero su artillería tuvo un blanco especial: el fujimorismo.

El autor de 'Pecho Frío' (Alfaguara, 2018) indicó que desde el extranjero ven con risa la disputa iniciada entre Keiko y Kenji Fujimori. Criticó los episodios de grabaciones de audios que protagonizaron ambos hermanos hace unos meses.

"Por qué vamos a estar sufriendo las desavenencias, intrigas, las guerras de guerrilas entre Keiko y Kenji … es una cosa impresentable. Desde afuera nos ven y se mueren de risa", explicó en entrevista con el programa Contacto N.

Luego de votar por Keiko Fujimori en las dos últimas elecciones presidenciales, el escritor manifestó que no se ve haciéndolo por tercera vez. "Me parece que no dan la talla. Deberían salir nuevos líderes".

Es más, tras mostrar su hartazgo por la agrupación naranja, bromeó sobre el futuro de los hijos de Alberto Fujimori.

Jaime Bayly en Contacto N.

“Ya está bueno de fujimoristas: el papá salió de la cárcel, ya están todos los hijitos con el papá, que se vayan a un chifa y que nos dejen en paz”, dijo entre risas.

Y Kenji Fujimori fue quien recibió uno de sus peculiares disparos: "¿Kenji quiere ser el presidente del Perú? A Kenji no lo contrataría para ser portero de un gimnasio. ¡Qué atrevimiento de este muchachito para ser presidente del Perú!", señaló.

Las críticas también alcanzaron a los congresistas de Fuerza Popular. El autor de 'No se lo digas a nadie' resaltó que no se siente representado por ninguno. Incluso los llegó a llamar "trasnochados".