El aún consejero Iván Noguera tuvo un accidentado ingreso al Congreso de la República la mañana de este martes tras sufrir una caída mientras atendía a la prensa, que le preguntaba por las grabaciones que lo involucrarían en una red de corrupción en el sistema judicial.

El integrante del Consejo Nacional de la Magistratura acudió al Parlamento para participar de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En el trayecto, Noguera afirmó que cuenta con "una maleta de videos y audios que involucran a muchas personas" y se mantuvo firme en que los audios que lo comprometen no presentan "contenido ilícito".

TAMBIÉN LLORÓ



Ya en el grupo de trabajo parlamentario, el consejero, también actor y cantante, no pudo contener las lágrimas durante su descargo.

"(...) Voy a hablar en mi contra, si es que puede haber algo en contra, porque no hay nada malo, pero se puede pensar mal. (se quiebra y toma un poco de agua) Lo más grande que tuve en la vida fue mi madre, que en paz descanse", expresó.

Continuó con su defensa dándole más énfasis al tema de su madre, pues cuando habla de ella —indicó— "me pongo así".

"Yo renuncié el cargo de fiscal superior porque mi madre estaba muy grave, y la Fiscal de la Nación en aquella época no se apiadó, no tuvo piedad de que, siendo hijo único, estaba en Sullana, no pueda tener mi traslado a Lima hasta que se muera", lamentó Iván Noguera .