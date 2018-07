Iván Noguera se aferra al cargo y dice que no renunciará al CNM

Dice que no se aferra al cargo. Sin embargo, el suspendido consejero Iván Noguera –a su llegada al Congreso de la República– aseguró que no renunciará al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y anticipó, con un tufillo de amenaza, que divulgará, según él, nuevos audios que involucrarían a IDL-Reporteros.



“Nadie se aferra al cargo, yo entré (al CNM) con ilusión a querer cambiar las cosas, querer hacer un nombramiento imparcial y siempre perdí”, expresó.

En ese contexto, comentó que tiene información que data de 2016 sobre supuestas irregularidades. Sin embargo, dijo, sus denuncias no fueron tomadas en cuenta por “el jefe del Consejo”.

Señaló que dichos videos “contienen algunas irregularidades de algunos autoridades”. “Yo no puedo decir a ustedes primero. Yo tengo algo en la maleta que por nada me lo van a quitar. (…) El que renuncia es un cobarde, por supuesto que me iré, pero primero esto. Esto viene desde 2016. Lo que viene de 2016 lo he presentado al jefe del CNM y siempre he sido rechazado”, refirió.

Noguera se presenta en estos momentos en la Comisión de Justicia del Parlamento donde insistió en que “no hay causa para removerme ni acusarme”, porque, según él, “no he cometido ningún ilícito”.

Noguera, se recuerda, fue suspendido en la víspera por el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura junto con el juez supremo César Hinostroza .