Ivan Meini: Ex procurador “PPK abusó de sus facultades” [ANÁLISIS]

El indulto es una figura que no tiene lugar ni espacio en un Estado que conoce la separación de poderes.

En este caso, se ha camuflado como indulto humanitario una prebenda política. Para que no me vaquen, te indulto. La figura está desnaturalizada, no hay razones humanitarias.

Desde el punto de vista simbólico, es absolutamente nefasto porque implica un perdón. No solo por el caso de lesa humanidad, sino porque fue responsable de la mayor corrupción de la historia republicana. Pudo haber una conmutación de pena, mantenían su condición de condenado y se le permitía afrontar los otros procesos.

Este señor estaba en una cárcel que no era cárcel. No se puede decir que el encierro en estas condiciones ponía en riesgo su vida. Me animaría incluso a decir que esto sería un delito de abuso de autoridad. El presidente está abusando manifiestamente de sus atribuciones. El análisis de si es constitucional o no el acto no se agota en las formas, como si fuese un monarca. Hay que ver el tema de fondo.