El 6 de enero se tomará juramento a los siete integrantes titulares y a los siete suplentes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho público cómo votó cada miembro de la Comisión Especial. Para el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, es importante que esta información sea difundida.

¿Cuál es el balance sobre el proceso de elección de los miembros de la JNJ?

Ha sido un buen concurso si se compara con el anterior, en el que no se designó a ningún miembro. En este segundo proceso se ha podido traer mejores candidatos, pero ahora se espera conocer cómo votó cada uno de los integrantes de la Comisión Especial.

Aún no se suben las actas al portal con esos detalles.

No, y eso es algo que debió haber sido atendido ni bien se conoció el resultado final, porque eso es una garantía de máxima transparencia.

La elección más cuestionada ha sido la del excongresista Marco Falconí. ¿Usted respalda esta elección?

Prefiero no pronunciarme sobre cada uno de los integrantes de la JNJ. Lo que sí creo es que para evitar los cuestionamientos y las dudas es importante conocer cómo es que cada miembro de la Comisión Especial evaluó a los candidatos. Eso es fundamental. También considero que la ciudadanía va a estar muy atenta a todas las decisiones que se vayan tomando en torno a la JNJ.

¿Está conforme con las entrevistas personales que se hicieron?

En general se registraron preguntas que apuntaban a atender los antecedentes y cuestionamientos. Es cierto que no en todos los casos se hicieron con la misma precisión, pero en general hubo interrogantes referidas a conflictos de intereses, de desempeño profesional. La entrevista lo que hacía era aportar información a los antecedentes que ya se conocían, creo que el problema no va por ese lado.

¿Entonces por cuál?

Por la evaluación. Creo que una vez que los integrantes de la comisión tenían toda la información sobre la mesa, los criterios que debieron tomar debieron ser similares. Eso es lo que se esperaba.

¿No cree que se hayan tomado en cuenta los mismos criterios para todas las evaluaciones que se hicieron?

Si uno mira los resultados, uno ve que a un candidato le pusieron 31 puntos en la entrevista personal, a otro 35, y a otro postulante 39. Lo que se espera es que esos resultados hayan estado basados en algún tipo de criterio para saber si ha sido o no justa esta evaluación. El problema es que no se conoce cuáles son los fundamentos que usaron los miembros de la comisión para votar por cada uno de los candidatos.

¿Y por qué es tan importante conocerlos?

Por un tema de transparencia. Además, a diferencia de la evaluación curricular, que te ponen un puntaje conforme vas cumpliendo con cada uno de los requisitos, en la entrevista personal es algo distinto, así que ahí es importante saber cuánto le puso cada comisionado a cada postulante y las razones por las que tomó esta decisión. Imaginemos que un comisionado le puso a un candidato 30 puntos, pero otros le pusieron 10, habría que saber qué sucedió en ese caso y por qué tanta diferencia en los puntajes.

Por otro lado, en el Congreso se están haciendo millonarios gastos pese a que se encuentra disuelto.

Se requiere un trabajo detallado para saber lo que está sucediendo, y este es un trabajo que debe hacer el órgano de auditoría interna del Congreso, o la Mesa Directiva de la Permanente.

Actualmente su labor es solo revisar los decretos de urgencia. ¿Se requiere tanto personal?

Entiendo que la cantidad de asesores en cada despacho es por una decisión que se tomó en la Mesa Directiva, que indicó que cada miembro de la Permanente mantenía su equipo. Pero lamentablemente cuando no hay una norma puntual que diga cuáles son las normas y reglas de límites de gastos, la tendencia es a gastar más.

Aun así, vemos a los vicepresidentes que tienen asesores en su despacho, pero, además, en la vicepresidencia.

Eso es discutible, porque antes se entendía que había trabajadores en la vicepresidencia de la Mesa Directiva del Congreso, pero ahora esa Mesa ya no existe, ahora no tienen que gestionar plenos, junta de portavoces, u otro tipo de funciones. Nuevamente, puedo entender que cada miembro de la Permanente mantenga a su equipo de asesores, pero mantener asesores vinculados con cargos de órganos que no funcionan no tiene sentido.

También se observa una diferencia entre los despachos de titulares de la Permanente: unos tienen 10 u 11 trabajadores y otros solo cinco o siete.

Lo que pasa es que se suele dar un monto de dinero que se le otorgaba a cada congresista, y lo que sucedía es que había congresistas que, en lugar de contratar a una persona con un sueldo, por ejemplo, de S/10,000, lo dividía y contrataba a dos.

¿Qué debe hacer el nuevo Congreso para evitar que este poder del Estado se convierta en una agencia de empleos?

Hay que hacer algunas reformas. Una de ellas es pasar de un modelo de asesor por congresista a un modelo de asesores por comisiones y bancadas. Cada comisión debe tener un equipo permanente de asesores especializados, sin importar quién ocupe este grupo. Lo mismo con cada bancada, que sean más políticos para que apoyen el trabajo que se realiza en el Parlamento.

SABÍA QUE

- Iván Lanegra insistió en la importancia de que la Comisión Especial publique las actas de la elección de la JNJ.

- Cada integrante de la Junta Nacional de Justicia tendrá un sueldo de S/35,017, según un decreto publicado por el Ministerio de Economía.

- Los siete integrantes de la Junta tendrán que elegir a su presidente, quien ocupará ese cargo por un año, sin poder ser reelegido.

- La JNJ tiene como función nombrar, mediante concurso público, a jueces y fiscales de todo el país. También puede ratificarlos y destituirlos.