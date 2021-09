Por tercera semana consecutiva, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y los miembros de su gabinete decidieron no convocar a los medios de comunicación para dar cuenta –como era habitual en las anteriores administraciones gubernamentales– de los acuerdos adoptados en la sesión del Consejo de Ministros.

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, advirtió que esa falta de comunicación del gobierno puede interpretarse de dos maneras: que no hay nada que comunicar y, por lo tanto, hay una inacción del gobierno, o que hay algo que no quiere comunicarse y, en consecuencia, queda una sensación de falta de transparencia. “En cualquiera de los dos casos el resultado no es bueno para el gobierno”, acotó.

Consultado sobre cómo califica la relación del presidente Pedro Castillo con la prensa, Lanegra apuntó que, a más de un mes de haber asumido la Presidencia, esta simplemente no existe. “El presidente no ha brindado entrevista a ningún medio. El problema es la ausencia de una relación. Todo se lleva a cabo a través de tuits, comunicados, notas de prensa; eso solo transmite información, pero no permite una interacción que es esencial en una relación entre el gobierno y los medios de comunicación”, subrayó.

El representante de Transparencia agregó que lo que se advierte en este momento es un “serio problema de comunicación política” toda vez que a quien más le conviene comunicar acciones es al gobierno y, sin embargo, no lo hace.

“Aún en el caso de que por algún problema específico no hubiera nada que anunciar, igual deberían establecerse los mecanismos para que los medios de comunicación puedan hacer las preguntas que es algo que requieren para informar a la ciudadanía”, manifestó.

El actual premier durante su campaña al Congreso arremetió contra EE.UU. y expuso su principal plataforma de lucha al llegar al poder.

