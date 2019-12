El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundado el recurso de apelación presentado por Perú Libre y de este modo, ratificó la exclusión de la candidatura de Isaac Humala al Congreso por dicho partido político.

La resolución 498-2019, ratificó la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro de excluir al padre del expresidente Ollanta Humala por no declarar un vehículo de placa de rodaje A5R500 en su hoja de vida.

Al respecto, la personera legal de Perú Libre, Ana María Córdova Capucho, manifestó que la omisión se trataría de un "olvido inocente", que no genera ningún perjuicio. Sin embargo, el máximo organismo electoral desestimó esta posición.

"La omisión de datos en la DJHV acarrea no solo un perjuicio contra el Estado de manera inmediata por transgredir el principio de presunción de veracidad, sino también, a mediano o largo plazo, transgrede el derecho del elector de que las votaciones traduzcan una expresión auténtica de su voluntad, contenida en el artículo 176 de la Constitución, pues no se puede hablar expresión auténtica de la voluntad, cuando el voto del ciudadano ha sido motivado por datos de un candidato que no se ajustan a la verdad, por ser omitidos", señaló el documento.

En ese sentido, el JNE no encontró sustento alguno en el recurso de apelación que permita convalidar, de manera objetiva, la omisión de Isaac Humala de declarar el vehículo y remarcó que dicha falta de información u omisión constituye una causal de exclusión.

“En consecuencia, corresponde desestimar el recurso de apelación y confirmar la resolución venida en grado”, sentenció la resolución emitida por el JNE.

El JNE dejó fuera de carrera electoral a Isaac Humala, padre del expresidente Ollanta Humala. (Foto: Difusión)

Cabe indicar que el plazo máximo para publicar las exclusiones a candidatos en las elecciones 2020 vence este 27 de diciembre. Hasta la fecha, en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se consignan exclusiones de candidatos de diferentes agrupaciones políticas.

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Isaac Humala era el postulante con más años que se presentaba como candidato para integrar el Poder Legislativo en el 2020.