Isaac Humala sobre Concepción Carhuancho: "Es un juez idiota, necio y estúpido" [VIDEO]

Como es su costumbre, Isaac Humala , padre del ex presidente Ollanta Humala , habló fuerte y claro sobre la incautación de los inmuebles vinculados a su hijo, que incluye propiedades de la madre de Nadine Heredia y de la amiga de la ex primera dama, Rocío Calderón.

“Primeramente yo le dije a mi hijo que se quedara ahí (en su casa), (que espere) que lo saquen ‘en peso’, que se defienda hasta con garrotes (..) Pero no me ha hecho caso”, dijo el patriarca de los Humala en breves declaraciones a la prensa a la salida de su domicilio en Surco.

Humala Núñez indicó que el ex mandatario llevó algunos de los enceres que retiró de su vivienda a su casa. “Algunas cosas las ha traído aquí”, dijo y aseguró desconocer el paradero actual del ex jefe de estado. “Ahora no sé dónde estará”, agregó.

Al ser consultado sobre si considera que la medida contra su hijo es una venganza política, Humala Núñez dijo: “Esto es un acto salvaje y forajido, de un presidente forajido, de ministros forajidos y de un juez idiota, necio, estúpido como Concepción Carhuancho”.

El juez Richard Concepción Carhuancho autorizó la ejecución de la incautación de los bienes vinculados a los Humala-Heredia, La diligencia se llevó a cabo en cuatro distritos de la capital y estuvo encabezada por el fiscal Germán Juárez.