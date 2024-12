Director senior de IPSOS: “A ninguno que está último le gustan las encuestas”

¿Qué opina sobre la declaración de la presidenta?

Muy ligera, irresponsable. Es una declaración que yo atribuyo a un muy mal asesor o de alguien que está aconsejándola indebidamente. Puede ser desesperación o quizás tiene que distraer de alguna forma con esta declaración la atención, porque hay problemas que hasta ahora no empiezan a resolverse. Yo creo que ha sido lamentable y ya se ha rechazado. Hay un comunicado de Apeim rechazando y pidiéndole una rectificación a esto tan lamentable.

El gremio se ha pronunciado. Lo dicho por la presidenta representa un delito, como la difamación…

Fue oportuno que el gremio se pronuncie formalmente y lo que se ha pedido es lo correcto. Si ella tuviera alguna prueba, pues que la presente y denuncie como corresponde, porque eso (de ser cierto) es una falta ética y hasta un delito.

¿En cuánto tiempo debería rectificarse Boluarte?

Lo más pronto posible, todavía está a tiempo; puede haber sido un exabrupto, un mal consejo… Pero no lo va a hacer, no creo que lo haga, pero es lo más conveniente. Debería reflexionar acerca de que este tipo de declaraciones no contribuye a un clima que debería tenerse en el país, que es el de buscar que la gente siga confiando o recupere la confianza en las instituciones. Entonces, desprestigiar a un gremio no le hace ningún favor.

Además, las encuestadoras vienen haciendo un trabajo desde hace muchos años.

Ipsos hace más de 40 años viene haciendo encuestas; siempre han medido la temperatura política, social, económica de la mejor manera, de la manera más rigurosa posible. No es la primera política o el primer político que reacciona de esa manera. Se ha visto en otras ocasiones, sobre todo en épocas electorales. A ninguno que está último le gustan las encuestas y comienza a desprestigiar.

VIDEO RECOMENDADO