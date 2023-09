Mientras su asesor parlamentario acaba de recibir 30 meses de prisión preventiva, a él la Fiscalía ya le abrió una investigación preliminar por presunto delito de tráfico de influencias, luego de que un colaborador eficaz lo involucrara en presuntos cobros de coimas a cambio de obras en el caso Los Operadores de la Reconstrucción. La situación para el congresista Guillermo Bermejo se ha complicado, pero él lo niega todo y hasta señala que se trata de una persecución política. “Podrán decir lo que quieran, yo jamás he recibido ninguna coima de nadie”, ha dicho. Pero los peruanos no le creen al legislador de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, según una encuesta de Ipsos para Perú21 que revela que el 84% de entrevistados no cree en la palabra del legislador de la ultraizquierda.

Ante las denuncias Bermejo se victimizó señalando que quienes lo involucran en este caso son testigos que se han visto presionados ante la amenaza de una prisión preventiva. Dice ser un perseguido político, pero el 71% de los encuestados por Ipsos no lo considera como tal y no está de acuerdo con esa postura.

Sobre las acciones que deberían tomarse en torno a la denuncia en contra de Bermejo, un 36% considera que el Congreso debería investigar el caso y levantarle el fuero parlamentario al legislador para que pueda ser procesado. Para otro 31%, la Fiscalía debe presentar una denuncia constitucional para que se le levante su inmunidad y pueda ser procesado. Un 20% espera que el Congreso investigue el caso y lo suspenda 120 días.





FICHA TÉCNICA

Encuesta realizada por Ipsos para Perú21 el 7 y 8 de setiembre de 2023. Muestra: 1,213 personas entrevistadas en zonas urbanas y rurales. Margen de error para resultados totales de +-2.8%. Universo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos residentes en Perú, urbano y rural Técnica: Bus Express: Cuantitativa mediante encuestas en tablets con técnica cara a cara.