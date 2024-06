La intención es quitarlos del camino. Borrarlos del mapa. Tumbarlos. Desaparecerlos. Los partidos políticos no quieren competencia y a través de quienes los representan en ese Congreso que todo lo pisotea pretenden eliminar a los movimientos regionales, y así, dejarlos a ellos solos como única opción para ese electorado que hace tiempo –y abrumadoramente— les dio la espalda en el interior del país.

El dictamen aprobado por el Pleno, en primera votación, es prácticamente una sentencia de muerte para estas agrupaciones que hoy concentran el 85% de los alcaldes y el 60% de los gobernadores regionales de este país. Los movimientos regionales dominan por amplio margen el mapa electoral y el Congreso, con sus votos, les ha asestado una primera puñalada.

La reforma que se cocina en los predios de la Plaza Bolívar y que limita el derecho a la libre participación política no es bien percibida por quienes precisamente son los responsables de elegir a sus autoridades. Un 69% de peruanos considera que este proyecto resulta negativo, pues elimina una opción de participación, según la última encuesta de Ipsos para Perú21.

En Lima, sin embargo, el rechazo a esta pretensión del Legislativo es mayor que en el interior del país (71% contra 68%), donde se concentran estos movimientos. En el norte la desaprobación a esta medida se eleva a 72%.

“Considero que una mayoría de los ciudadanos (69%) observa que es negativo que el Congreso los elimine; esto debido a que ven que los movimientos regionales expresan mejor sus demandas e intereses, que son muy puntuales; y que a veces no son exclusivamente ideológicos, sino de acción programática”, explica el analista político Iván Arenas.

Para el especialista, los partidos políticos no están en condiciones de representar a los ciudadanos ni de atender sus demandas.

“Habría que preguntarse si los partidos políticos nacionales están a la altura de poder ser una “correa de transmisión” de las demandas de los ciudadanos. Yo creo que no. Los partidos políticos deben hacer un esfuerzo inmenso —tanto organizacional como ideológico— para representar a los ciudadanos que antes tenían a los movimientos regionales como opción para hacer política”, dijo Arenas a Perú21.

Un 22% de los entrevistados por Ipsos se mostró a favor de la medida, pues cree que fortalecerá a los partidos políticos.

El último proceso electoral enfrentó a 12 partidos políticos frente a 114 movimientos regionales. En 14 regiones estas agrupaciones ganaron en primera vuelta. La preferencia electoral fue bastante marcada. Los movimientos regionales han anunciado para este 28 de julio medidas de protesta contra esta primera votación.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Pero lo que sí lograron los partidos políticos desde su satélite congresal y con la venia del Ejecutivo que promulgó y no observó la ley que los exime de ser procesados como organización criminal favoreciendo a siete partidos.

El estudio que hizo Ipsos para este diario revela que un 54% de los peruanos cree que los partidos pueden tener responsabilidad como organización criminal. La cifra se eleva a 58% en Lima, y mucho más aún en el sur (64%) y el centro (66%) del país.

Por ahí cerca, nomás, un 41% considera que se individualice la responsabilidad penal. En el sector rural esta apreciación se eleva a 48% y es compartida por el 55% en el norte del país.

Y así como las opiniones de los entrevistados por Ipsos están divididas, la de los especialistas, también. Mientras en la Fiscalía cuestionan esta decisión del Congreso porque afecta la lucha contra la corrupción, Arenas considera que no debería judicializarse a los partidos.

“Considero que no debería criminalizarse a los partidos políticos por varias razones entre ellas porque en teoría no hay democracia que se sostenga sin partidos, por muy pequeños que estos sean. Asimismo, las acciones judiciales penales o civiles deberían ser en primerísima persona, esto es a los dirigentes de los partidos y no a la organización. Los partidos políticos fueron calificados como ‘modernos príncipes’ porque expresaban una voluntad colectiva muy por encima de las castas dirigenciales”, explicó.





FICHA TÉCNICA: Hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos residentes en Perú urbano y rural. Técnica Bus Express: cuantitativa mediante encuestas en tablets con técnica cara a cara. Muestra: 1,193 personas entrevistadas en zonas urbanas y rurales. Margen de error para resultados totales de +/-2.8%. Trabajo de campo: 20 y 21 de junio de 2024.

