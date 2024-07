El proyecto que busca fiscalizar los fondos que reciben las ONG ya hace su cola para ingresar, tal vez, a algún pleno de la próxima Legislatura y convertirse en ley.

Y mientras los especialistas tienen opiniones divididas en torno a si estas donaciones internacionales que reciben estos organismos deben ser sujetas a supervisión, la ciudadanía no ha sido esquiva a este tema. Un 67% de peruanos considera que las ONG tienen derecho a recibir donaciones siempre que las fuentes de estas y el uso que le dan a esos recursos sean transparentes, tal como revela la última encuesta desarrollada por Ipsos para nuestro diario.

Los resultados de esta consulta de alcance nacional son un llamado de atención a estos organismos no gubernamentales, explicó el analista político José Carlos Requena.

“Creo que lo que prima es este pedido de la ciudadanía porque operen con transparencia. Los resultados son un llamado de alerta a estas organizaciones para que puedan transparentar sus actividades, sobre todo en lo que atañe a las fuentes de financiamiento”, dijo a Perú21.

Para un 23%, en cambio, las donaciones que reciben las ONG son un asunto privado y que el uso que le dan a esos recursos es información que solo les corresponde a las partes involucradas.

SIGUEN CUESTA ABAJO

Ipsos también consultó a los peruanos sobre la gestión de la presidenta, del premier y del titular del Congreso.

Y si bien Dina Boluarte ha detenido su caída, su porcentaje de desaprobación sigue siendo de escándalo pese a que disminuyó dos puntos.

Un 88% de los consultados por la encuestadora no aprueba la labor de la mandataria. En la región sur del país, que siempre rechazó su llegada al poder, la reprobación a su gestión llega al 91% y solo el 3% la aprueba.

Los indicadores porcentuales de la gestión del premier Gustavo Adrianzén tampoco han sufrido cambios importantes. Su desaprobación se mantiene en 73%. En Lima el rechazo sube a 76% y a 81% en el nivel socioeconómico B.

Lo mismo sucede con la labor de Alejandro Soto que mantiene en 72% su desaprobación al frente del Legislativo.

“La aprobación de la presidenta es coherente con la inercia que ya parece instalada, casi no se ha movido y creo que todo va en la línea de que eso se mantenga así, se va volviendo menos irrelevante. Lo mismo en lo referido al premier. Ahí va en la onda de lo que sugería The Economist en el sentido de que Boluarte dura porque no gobierna, algo igual sucede en la gestión de Adrianzén”, desmenuzó así Requena la respuesta de los entrevistados sobre la mandataria y su premier.

La encuesta sigue dejando mal paradas las gestiones de los poderes del Estado. El Congreso es desaprobado por el 85% mientras el Poder Judicial alcanza un 70% de rechazo. La labor de la Fiscalía es desaprobada por el 67% de los peruanos.





FICHA TÉCNICA: Encuesta de Ipsos para Perú21 realizada el 17 y 18 de julio de 2024 a nivel nacional en zonas urbanas y rurales entre 1,218 hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos. Técnica: Bus Express: Cuantitativa mediante encuestas en tablets con técnica cara a cara. Margen de error para resultados totales de +- 2.8%.

