La terrorista Elena Iparraguirre buscó victimizar a su fallecido esposo y sanguinario cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, aduciendo que fue asesinado. Por medio de su abogado Sebastián Chávez, la senderista presentó ante la Fiscalía de la Nación una denuncia penal “contra los que resulten responsables del presunto delito”.

Aprovechando que hasta el momento no se han incinerado los restos de Guzmán, la terrorista solicitó en el escrito que se le entregue el cadáver para darle “sepultura conforme a sus creencias”.

RESPONDEN CLARO

En ese contexto, la congresista de Alianza para el Progreso Heidy Juárez sostuvo a Perú21 que confía en que la Fiscalía no admitirá la petición, pues tendrá en cuenta las gestiones que realizaron un grupo de congresista sobre los procedimientos para la atención de los restos de Guzmán, las cuales se dieron conforme a ley.

“Lo que hace es descontextualizar y solo busca llamar la atención. Esta denuncia no va a proceder porque ya se demostró que no hay nada que demuestre que hubo ese delito. Además, considero que no hay elementos suficientes para poder, incluso, denunciar ante organismos internacionales”, sostuvo.

Por su parte, el congresista de Fuerza Popular José Ventura advirtió que Iparraguirre continúa con las estrategias de Sendero Luminoso que pasan por interponer denuncias sin asidero legal y sin fundamentos.

“Los terroristas siempre han tenido planes estratégicos ante situaciones que interrumpan sus objetivos. No se debe caer en el juego de los sanguinarios senderistas que ya nos hicieron mucho daño”, declaró.

TENGA EN CUENTA

La senderista Iparraguirre purga cadena perpetua en el penal de máxima seguridad de Chorrillos.

El Congreso aprobó la ley que dispone que los fiscales o jueces determinen la cremación de cadáveres de reos sentenciados por terrorismo o traición a la patria.

