IPAE: Rechazamos "rotundamente" la reciente ley del Congreso que crea nuevas universidades públicas

La reciente ley del Congreso que crea más de 20 nuevas universidades públicas, aprobada en el Congreso, en primera votación, la madrugada del sábado 14 último, fue rechazada por IPAE a través de un comunicado institucional.

"Desde IPAE Acción Empresarial rechazamos rotundamente la reciente autógrafa de ley aprobada en el Pleno del Congreso de la República, a través de la cual se crean 20 nuevas universidades públicas en distintas regiones del país. Este dictamen no ha considerado la opinión desfavorable y técnica de otras instancias estatales como el Ministerio de Economía y Finanzas , el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, entre otras", añade el comunicado.

Este es el pronunciamiento de rechazo de IPAE a la ley aprobada, en el Congreso, en primera votación.

Vicepresidenta de IPAE, María Isabel León: La ley "es populista"

En caso de que el Congreso consiga aprobar, en segunda votación, la creación de 21 universidades públicas —que con esa cifra ya sumarían en total 40 nuevas universidades estatales en el país—, el Ejecutivo debe observar esa ley, porque es una norma que no está amparada en la Constitución, es populista y no tiene una estrategia propaís, dijo a Perú21 María Isabel León, vicepresidenta de IPAE.

León se refirió de esta manera al pronunciamiento público de IPAE en el que se rechaza “rotundamente” la aprobación de dicha ley. “Rechazamos la sistemática e irresponsable creación de nuevas universidades públicas que responden a intereses populistas y juegan con la expectativa de la población”, se lee en el documento.

La expresidenta de Confiep criticó, además, que el Parlamento haya tomado esa decisión porque no se puede regular la vida de los peruanos “de esta manera tan irresponsable”. “No hemos escuchado aún las voces del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ni del Ministerio de Educación (Minedu) sobre este despropósito”, añadió.

Según la experta en temas de educación, las leyes que apruebe el Ejecutivo deben contar con un profundo debate de los pros y contras, y se debe convocar a los profesionales que conocen los temas en discusión.

APOSTAR POR EDUCACIÓN TÉCNICA

En nuestro país, según la también presidenta del Comité Estratégico de Educación de IPAE, el 74% de la matrícula está en la educación superior universitaria y el 26% en la técnica, a diferencia de lo que ocurre en Chile que, por ejemplo, registra un 56% de universitarios versus 44% de estudiantes de carreras técnicas.

“El país requiere mano de obra técnica, no mayores egresados de la universidad. Este dato lo da el propio Ministerio de Trabajo. Es parte de la política pública que se ha consolidado en el llamado ‘Pacto por la educación’ que viene promoviendo el Poder Ejecutivo y que ha tenido incluso la adhesión del Congreso”, explicó León.

IRÁN AL TC

La representante de IPAE adelantó que en caso de que el Legislativo apruebe finalmente la ley, y el Ejecutivo no la observe, recurrirán al Tribunal Constitucional (TC). “El Congreso no tiene iniciativa de gasto de acuerdo a la Constitución. Se está irrogando funciones del Ejecutivo. Incluso con la facultad de determinar qué carreras impartirían estas universidades. Ese no es el papel ni la función del Parlamento”, concluyó.

SABÍA QUE

-Se deben fortalecer las 49 universidades licenciadas y no crear más universidades, señaló León.

-Hay que facilitarles la creación de filiales donde se haga un estudio y se evalúe la necesidad de tenerlas, acotó.

