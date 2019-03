Investigan a Karina Beteta por viaje hecho con recursos públicos

El Ministerio Público investiga desde el año pasado a la parlamentaria de Fuerza Popular (FP) Karina Beteta por un viaje que realizó el 9 de agosto de 2018 a Huánuco, su región natal. Aparentemente, esa travesía tuvo fines particulares y fue costeada con recursos públicos.

Eso es lo que busca aclarar el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. En un oficio enviado al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, el 26 de febrero, la fiscal Zoraida Ávalos le solicitó el registro de asistencia de la parlamentaria a las sesiones que se realizaron entre el jueves 9 y viernes 10 de agosto.

El pasaje, según el Ministerio Público, fue adquirido mediante el convenio que existe entre el Parlamento y la empresa Star UP S.A., titular de la aerolínea Star Perú.

Fuentes fiscales indicaron a Perú21 que lo que se indaga es el “pago de tickets aéreos para temas ajenos a la función” parlamentaria.

Pero esta no es la primera vez que la Fiscalía pidió información al Legislativo por este caso, cuya carpeta es la N° 206-2018.

El 10 de diciembre, el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, remitió un oficio a Salaverry requiriendo detalles sobre las labores que desplegó Beteta el sábado 11 de agosto y si esas funciones correspondían a la semana de representación.

Beteta responde

La legisladora respondió a Chávarry el 14 de diciembre. En su oficio, Beteta indica que ese sábado 11 estuvo en una actividad proselitista en la provincia de Leoncio Prado, en un local de Fuerza Popular, en el que también participaban candidatos a alcalde.

“La recurrente únicamente se limita a presentar a nuestros candidatos, no incita no persuade a que los ciudadanos voten por tal o determinado candidato”, señala. La legisladora no se pronunció sobre lo que hizo dos días antes porque Chávarry no lo requirió.

En diálogo con este diario, la congresista dijo que sus viajes “son siempre para cumplir función de representación”. Negó alguna irregularidad.

Tenga en cuenta

-Karina Beteta dijo que en las fechas en cuestión no se encontraba en semana de representación. “Como todo ciudadano, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., tengo un horario de trabajo, luego de eso, que yo pueda destinar una agenda personal, no creo que sea un delito”, declaró.

- “Que la Fiscalía investigue, no tengo ningún problema en responder las preguntas, todos mis viajes están justificados”, insistió la parlamentaria.

- Beteta sostuvo que aún no ha sido notificada sobre este último requerimiento del Ministerio Público.