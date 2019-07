Odebrecht: Investigación pendiente impediría el reembolso que pide por venta de Chaglla

El pedido de reembolso de Odebrecht , de S/524 millones, correspondiente a un saldo por la venta de la hidroeléctrica Chaglla , ha generado el primer altercado entre la Procuraduría ad hoc del Ministerio de Justicia (Minjus) y el equipo Lava Jato del Ministerio Público (MP), pues hay una investigación fiscal que le negaría a la constructora su solicitud.

Las incomodidades aún no se han hecho públicas, pero allegados a ambas instituciones describen un clima de malestar en los dos lados. Para el MP, la Procuraduría ad hoc, que preside Jorge Ramírez , está incumpliendo con lo pactado en el acuerdo de colaboración.

Según fuentes de alto nivel de la Fiscalía, el equipo del procurador Ramírez, quien conoce las dificultades financieras de Odebrecht, pidió, el 1 de julio, que no se ejecute el reembolso a la empresa brasileña. “La Procuraduría por un lado firma y por el otro pide que no se ejecute. En todo caso, no hubiera firmado si no estaba de acuerdo”, comentaron fuentes fiscales.

Además, manifestaron que la Procuraduría sabía que Odebrecht tenía un cronograma de pago de deudas al Estado y a privados que cumpliría con el dinero reembolsado. “Si la empresa entra en insolvencia, se va del país”, sostuvieron.

Odebrecht habría pagado coimas a Santiago Chau para ser favorecido en el proceso de licitación de la Línea 1 del Metro de Lima. (Foto: Reuters) Odebrecht habría pagado coimas a Santiago Chau para ser favorecido en el proceso de licitación de la Línea 1 del Metro de Lima. (Foto: Reuters)

Pero la Procuraduría alega no haber tenido injerencia sobre el tema. Para ellos, la decisión la tiene la Fiscalía: “ La orden de la jueza es clara y puntual . El requisito (para devolver el dinero) es que la empresa Odebrecht o sus funcionarios no estén investigados en otros procesos”, sostuvo una fuente del Minjus.

Mañana, el jefe del equipo especial para el caso Lava Jato, Rafael Vela, hará llegar su informe a la autoridad administrativa del Minjus encargada de gestionar el fideicomiso de las retenciones a Odebrecht.

INVESTIGACIÓN PENDIENTE

El equipo Lava Jato informará que un funcionario de Odebrecht tiene una investigación pendiente en la Fiscalía Anticorrupción de Tarapoto. Esta es el otorgamiento de la buena pro a dicha empresa para la construcción de la carretera Cuñumbuque-San José de Sisa, por S/109 millones en 2008. El expediente de la indagación fue solicitado al fiscal José Villalba de Tarapoto para que incorporarlo al informe de Vela.

En esta pesquisa se investiga por colusión a un exfuncionario de la constructora: Eleuberto Antonio Martolleti, quien fuera director de inversiones de Odebrecht en Perú y luego director en Colombia.

Hace unos días, el diario El Comercio informó que el contrato de esta obra se firmó durante la gestión del exgobernador de San Martín y actual congresista César Villanueva , quien dijo conocer a Martolleti, pero negó que Odebrecht le hiciera un ofrecimiento a cambio de la construcción de la obra.

TENGA EN CUENTA

- Funcionarios del Ministerio de Justicia reconocieron que debido al reembolso que Odebrecht reclama por Chaglla, el acuerdo podría estar en riesgo.

- El presidente del Poder Judicial, José Lecaros , señaló que si hay controversia, las partes tendrán que acudir a la jueza que aprobó el acuerdo para que esta resuelva en la etapa de ejecución de sentencia.

- Jorge Barata y Ricardo Boleira, ex ejecutivos de la constructora Odebrecht, serán interrogados por fiscales peruanos del equipo Lava Jato los días 6, 7 y 8 de agosto en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil.