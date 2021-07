Pedro Castillo (Perú Libre) evitó criticar la dictadura en Cuba por la violenta represión contra manifestantes que ha dejado al menos un muerto y lanzó ataques a EE.UU. por el “bloqueo antihumano e inmoral” impuesto a la isla hace varias décadas.

Me solidarizo con la situación que viven nuestros hermanos cubanos en la actualidad. El bloqueo histórico es antihumano e inmoral, más aún, en la emergencia mundial de crisis sanitaria en la que nos encontramos. (1/3) — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) July 14, 2021

Al respecto, el exviceministro Hugo Palma expresó que “es una pésima idea” que Castillo apoye a Cuba y precisó que no debería “hacer culpable de lo que ocurre ahí al bloqueo de un país, cuando mantiene relaciones con otros 200”.

“Creo que el profesor Cabe sabe que la primera tarea del maestro es aprender, y entonces le comento va ta ener que aprender que hay amigos con los que no se necesitan enemigos. Aquí el tema obviamente es que si apoyar al gobierno de Cuba sea una buena idea, a mí me parece que es una pésima. Han vivido 3 décadas de Rusia, 2 de Venezuela y como ahora es una vaca muerta que no se puede ordeñar, La Habana necesita nuevas formas de manteamiento. Pero en 60 años de revolución no han podido crear una economía que sepa crear cómo alimentar a su población”, reflexionó Palma.

Asimismo comentó que Perú debe estudiar mucho si planea realizar un viraje en su política exterior debido a que es un “tema extraordinariamente complejo. Hay que tener enorme cuidado con el tipo de relaciones que se establecen porque se pueden llevar sorpresas”.





Exviceministro Eduardo Ponce Vivanco.

En tanto, el exvicecanciller Eduardo Ponce Vivanco indicó que, con sus declaraciones, Castillo “elude el problema de escasez de alimentos y servicios médicos. Atribuirlo al bloqueo de EE.UU. es ignorar la realidad y eludir la responsabilidad del gobierno por sus políticas comunistas”.

Por otro lado, el diplomático expresó que los comentarios de Castillo contra EE.UU. “no le va a gustar en absoluto a Washington, en un momento en que se está escuchando el grito de Libertad en Cuba, ahora el próximo presidente del Perú, si es que lo fuera, lo cujlpe por una situación deplorable y penosa”.

Asimismo Ponce comentó que aunque los políticos de izquierda “tienden a pensar igual en el sentido de que culpan de que la penosa situación en Cuba se debe al bloqueo, los amantes de la libertad esperamos el levantamiento del pueblo de Cuba como una esperanza que merece ser apoyada”.

Miguel Rodríguez Mackay.

El internacionalista Miguel Rodríguez Mackay dijo que la postura de Castillo es “un mal signo de lo que podría ser la política exterior del país, que podría avanzar hacia atrás”.

Asimismo, el internacionalista indicó que culpar a EE.UU. de lo que ocurre en Cuba es “un grave error porque hace 15 días Washington expresó que aspiraba tener las mejores relaciones. Con su declaración, Castillo le da la espalda a ese mensaje. Y ni siquiera es gobierno”.

“Castillo debería definir exactamente cuál será el norte de la política exterior en caso fuera proclamado presidente y darse cuenta que estamos en una etapa de la historia en que no deberíamos tener enemigos como EE.UU. ni China”, agregó.

Asimismo, Rodríguez Mackay criticó que política de la izquierda peruana no condenen las agresiones de ciudadanos en Cuba. “Son comentarios elaborados con arribismo. Nuestra izquierda, que la respeto, no se ha mostrado nunca sincera ni abierta. Ni siquiera lo hizo con Maduro en la dictadura en Venezuela”, aseveró.

Por su lado, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Gilmer Trujillo, indicó a Perú21 que desde el Parlamento se ha emitido un pronunciamiento condenando el actuar del gobierno cubano contra los ciudadanos y condenó la postura adoptada por Castillo. “Le falta ubicaína”, aseveró.

“(Castillo) no ha dicho nada sobre la situación que se vive en Cuba y distrae con comentarios hablando de EE.UU. y situaciones que son ajenas a lo que está aconteciendo”, aseveró a este diario.