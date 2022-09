El abogado constitucionalista Luciano López se sumó a la defensa legal del coronel Harvey Colchado y explica qué razones lo llevaron a tomar esa decisión y cuál será la estrategia que desarrollará.

¿Por qué asume la defensa de Colchado?

En principio la asumo porque el coronel Colchado es un policía con una trayectoria impecable y porque cuando se ha puesto la denuncia en Inspectoría por el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía, Pedro Castillo, se demuestra que es un claro abuso de poder. Perjudicar la carrera de este policía, tratando de sacarlo de la función policial de manera definitiva, es una arbitrariedad a los derechos constitucionales del coronel Colchado. Por eso es que he aceptado coadyuvar en su defensa. La defensa (penal) la hará el colega Luis Galdós, yo estaré a cargo de las vías constitucionales.

¿Qué va a alegar usted en su defensa?

La denuncia ha sido presentada no a un ente autónomo, sino ante Inspectoría de la PNP, un órgano jerárquico que forma parte del Poder Ejecutivo. El presidente de la República, tres días después de haber presentado esta denuncia, el 27 de agosto cambia al inspector general de la PNP; curiosamente, es el que se va a encargar de ver la denuncia contra el señor Colchado. ¿Qué debemos de entender? Que el presidente hace uso y abuso de su poder para tratar de sacar a un policía que ha comandado una diligencia en cumplimiento de una orden judicial. Eso es inaceptable. Aquí existe un acta de la diligencia. Un acta que grafica y que detalla cómo se llevó a cabo esta diligencia. Y que además el coronel Colchado es el jefe del equipo policial que acompaña la diligencia, porque quien dirige la diligencia fueron los fiscales a cargo de la investigación. Quienes quieran acreditar una inconducta del coronel Colchado deben de presentar las pruebas.

¿Ha conversado con el coronel Harvey Colchado?

Me ha informado del asunto, me he solidarizado y he podido verificar todos los elementos. El coronel Colchado lamenta este tipo de situaciones, pero estamos hablando de un policía de trayectoria y coraje, así que no se siente amilanado. El coronel Colchado va a continuar trabajando, esto es solo un desvío de la atención.