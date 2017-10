Insisten en que Pedro Pablo Kuczynski no declare

La congresista y miembro de la comisión Lava Jato Marisol Espinozaratificó ayer su recomendación al presidente Pedro Pablo Kuczynski y señaló que este no debe recibir al grupo de trabajo que integra.

“En esta coyuntura, en este momento, como está la situación, creo que hay que esperar a que bajen las aguas en el enfrentamiento entre Legislativo y Ejecutivo para solicitarle sus declaraciones (a PPK)”, dijo en diálogo con RPP.

Espinoza sostuvo que “se debe respetar la investidura presidencial” y que ello puede trastocarse “después de varias personas que han salido llorando de la comisión”. “Sea quien sea el presidente, hay un mínimo de respeto”, recalcó la legisladora de APP.

Ante estas declaraciones, el congresista Mauricio Mulder cuestionó duramente la postura adoptada por su colega.

“Hay una sorpresa con que la integrante de la comisión le diga a una persona, que se necesita citar para que esclarezca temas, que no venga. Es casi como sabotear la comisión”, manifestó a la misma emisora.

En esa línea, Mulder ensayó un argumento para explicar las declaraciones de Espinoza. “¿Por qué solo habla de Kuczynski? ¿Por qué no menciona a cualquier otro ministro? Me parece que es un error, pero no me sorprende tanto por el hecho de que es APP y APP es un partido oficialista que está con el gobierno; tienen embajadores, tienen personas de alto nivel en el gobierno”, expresó.