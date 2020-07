El vocero de Somos Perú, Rennán Espinoza, formuló un llamado a sus colegas de otras bancadas que votaron en contra de la eliminación de la inmunidad parlamentaria en el seno de la Comisión de Constitución que preside Omar Chehade.

Recordó que debido a que se trata de una reforma constitucional se requieren 87 votos en dos legislaturas consecutivas para dar luz verde a esta norma.

“Yo haría un llamado a mis colegas para que reconsideren su voto. Es necesario dar una respuesta política para demostrarle a la ciudadanía que no queremos cubrirnos con la inmunidad”, manifestó.

Sobre los 87 votos que se requieren para aprobar esta reforma, el portavoz de Somos Perú confió en que se puedan alcanzar. Recordó que en la Comisión de Constitución algunas agrupaciones, como Acción Popular, votaron divididas, mientras que otras, como la del Frente Amplio, lo hicieron en contra.

El vocero del Frente Amplio, Lenin Checco, sin embargo, aseguró a Perú21 que su grupo respaldará la eliminación de la inmunidad aunque, añadió que intentarán introducir algunos cambios en el Pleno.

“Vamos a apoyar que se elimine la inmunidad con la atingencia de que vamos a presentar un texto sustitutorio que respalde el proceso de investigación de los congresistas. Nosotros votamos en contra porque el dictamen no recogió algunos aportes que presentamos. Creemos importante que la inmunidad sea retirada pero también pensamos que debe garantizarse un espacio que no permita fiscalizar sin problemas y no ser denunciados”, explicó.

VIDEO RECOMENDADO

Fernando Tuesta 02-07-2020