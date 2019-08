Inician diálogo por propuesta para adelantar las elecciones

Como una manera de generar consenso luego de la presentación del proyecto para adelantar las elecciones generales a 2020, ayer el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se reunió con parlamentarios de diversos bloques políticos del Congreso.

El primer encuentro fue con los legisladores Jorge Meléndez y Sergio Dávila, de Peruanos por el Kambio (PpK). Tras la cita, Meléndez indicó que el proyecto del Ejecutivo debe ser visto con carácter de prioritario en el Legislativo.

Luego llegaron a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) los representantes de Acción Popular (AP), Edmundo del Águila, Víctor Andrés García Belaunde, Miguel Román y Paloma Noceda. El partido de la lampa tiene una propuesta similar a la del Ejecutivo, en la cual se plantea el adelanto de los comicios.

Tras el encuentro, los legisladores recomendaron que se conforme una mesa de diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo para encontrar una salida a la crisis política.

Alrededor de las 11:30 a.m. llegaron los congresistas de Nuevo Perú: Alberto Quintanilla, Marisa Glave, Manuel Dammert y Edgar Ochoa. Este grupo ya informó que apoyará el adelanto de elecciones para julio de 2020.

Alianza para el Progreso (APP) fue la cuarta bancada en llegar a la reunión. Su vocero, Luis Iberico, manifestó que se registraron “momentos ásperos”, pero sin faltas de respeto.

“Vamos a trabajar en el diálogo, no se descarta ninguna salida y eso lo consideramos positivo en la medida en que nos podamos sentar a conversar y buscar la mejor salida para el país”, anotó.

“Esta reunión no ha sido una reunión para respaldar, tampoco ha sido una reunión para cuestionar, ha sido una reunión para empezar a entendernos. Se va a hacer una mesa de diálogo con las otras fuerzas parlamentarias, incluyendo las mayoritarias del Congreso”, subrayó.

La reunión con la Bancada Liberal fue reprogramada para el lunes.

Este diario se comunicó con legisladores de Fuerza Popular, el Apra, Contigo y el Frente Amplio, y hasta el cierre de esta nota aún no los habían llamado para una reunión con el jefe del gabinete.

Se requiere voluntad

Mientras esto sucedía, desde Loreto, el presidente Martín Vizcarra declaró que sí era posible que las elecciones se adelantasen un año, pese a las críticas que advierten que los tiempos están ajustados.

“Por ahí dicen que no se puede, que no hay tiempo, que no se va a lograr y miren, qué coincidencia, son los mismos que decían que no se podía hacer los Panamericanos, los mismos que decían que iba a salir mal, que no iba a haber tiempo para hacer las obras y ahora ven unos Panamericanos ejemplares”, sostuvo.

“A ellos les podemos demostrar que sí hay tiempo, lo único que se requiere es voluntad”, expresó.

Ministros conocían proyecto

Tras los cuestionamientos respecto a si los ministros de Estado sabían que en el mensaje a la nación por 28 de julio se plantearía el adelanto de las elecciones, ayer se conoció el acta de la sesión del 24 de julio del Consejo de Ministros, previa al discurso presidencial.

En el documento, al cual tuvo acceso este diario, y que está firmado por todos los titulares de carteras, sí se menciona esta propuesta de reforma.

Bajo el subtítulo de “reforma política” se indica: “Propuesta de salida a la crisis institucional: adelanto de elecciones generales a julio de 2020 y consulta ciudadana vía referéndum”.

La única diferencia con la propuesta enviada por el Ejecutivo al Parlamento, el último miércoles, es que en esta última se indica que las elecciones se realizarán, si se aprueba el proyecto, el tercer domingo de abril de 2020; es decir, el 19 de ese mes.

Esta acta se conoció luego de que algunos parlamentarios, como Jorge del Castillo (Partido Aprista), solicitaran dicho documento, además de los audios de la reunión en la que se aprobó el discurso del mandatario.

El artículo 118, inciso 7, de la Constitución, hace mención a que los mensajes anuales son aprobados por el Consejo de Ministros.