EN VIVO: Inicia la sesión en la Comisión de Fiscalización: Jorge Torres se encuentra en el Congreso

"Propuse como 4 o 5 personas, los nombres les dije inicialmente Arturo Benites, Óscar Ayala, Carla Ruíz, Carlos... no me acuerdo su otro apellido, pero con cargo a presentar de manera física y con sus currículums al presidente de la comisión". Además, asegura no haber recibido presión para hacer ingresar a ninguna persona al Congreso.

"Nunca, y en ningún momento, he recibido presión de congresistas, funcionarios u otras personas externas para poder colocar o hacer ingresar a una persona. Nosotros hacemos la propuesta de 1, 2 o 3 personas, pero quien realiza el proceso de calificación, reclutamiento y contratación es el área de Recurso Humanos del Congreso."