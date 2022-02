El pez por la boca muere. Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que investiga los presuntos hechos ilícitos de vulneración de la transparencia del presidente Pedro Castillo y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, el dueño de la casa de Sarratea (Breña), Alejandro Sánchez, afirmó que ingresó a Palacio de Gobierno, para la fiesta de cumpleaños de la hija menor del mandatario, sin consignar sus datos como corresponde.

“Fui unos 40 minutos y me regresé. Había ingresado con unas unidades del presidente. No me registré. Yo entré en un vehículo como pasajero con unos familiares del presidente, con los sobrinos del presidente :Fray y Giancarlos Vásquez”, afirmó.

Minutos después, Sánchez agregó que le solicitaron su nombre y DNI de manera previa. “Me pidieron mi nombre y DNI antes de... No sé si me registraron. Tres horas antes me pidieron mi DNI en el mismo grupo (no especificó si era un grupo de WhastApp). (Ya dentro) saludé al presidente”, agregó.

Esta declaración confirma, como adelantó Perú21, que existe un registro de ingreso paralelo para un grupo selecto de visitantes a la sede del Ejecutivo; sin ningún filtro y, más preocupante aún, sin ninguna transparencia.

La abogada penalista Romy Chang consideró que esta explicación es un elemento adicional de que podría existir una lista “en las sombras” de los que han ingresado a Palacio. “Con eso se acredita que el presidente y su equipo no cumplen con el principio de transparencia, a pesar de las advertencias que les hizo la Contraloría”, sostuvo. Y remarcó que “no es la primera vez”.

“No es que el presidente esté aprendiendo, a él ya se lo advirtieron. Se le pide transparencia a todas las instituciones y, en este caso, parece que no les interesa tenerla. Tanto así que no registraron a los invitados a esa fiesta”, indicó a Perú21.

Chang dijo que llama la atención que Sánchez mencione que dio su información a un grupo. “Dice que mandó su información a un grupo y eso es porque se da cuenta que está metiendo la pata, pero en verdad, ¿de qué grupo habla? No funciona así, uno no se inscribe en un grupo y ya, sino que lo hace en la entrada para contrastar su identidad con DNI. De lo contrario, puede dar otro nombre e ingresar. Todo esto es un agravante que la Fiscalía ha tenido que evaluar porque ya no hablamos solo de una falta de transparencia sino de investigaciones penales que se han generado”, agregó.

En otro momento, la Comisión de Fiscalización solicitó información sobre las grabaciones de las cámaras de seguridad del inmueble, las que debieron registrar la llegada de todas las personas que asistieron a la casa de Breña, la cual fue usada por Pedro Castillo como despacho clandestino durante los primeros meses.

Sánchez sostuvo que se entregaron los videos al abogado del presidente, Eduardo Pachas, para que este los derive a la Fiscalía. Ello genera una nueva interrogante: Si el abogado tuvo los videos antes que la Fiscalía, ¿pudo manipularlos o editarlos a su conveniencia?

“Todo esto lo que hace es sumar elementos que muestran que posiblemente estaríamos ante una red criminal de personas que se distribuyen funciones y cumplen un rol. Por eso, será muy importante la investigación de los fiscales provinciales al entorno del presidente”, señaló Romy Chang.

SABIA QUE

Mery Coila Ramírez, exsecretaria de organización del Movadef, también burló el registro formal para ingresar a Palacio. Según mostró Perú21, ella se reunió con el mandatario, pero en el portal figuró que visitó al subsecretario Beder Camacho. Lo mismo ocurrió con ocho personas ligadas a la Fenatep.

El Ministerio Público acudió el 11 de enero a Sarratea para recoger solo el video del 19 de noviembre, en el marco de las investigaciones del caso Puente Tarata y la participación de la lobista Karelim López.

