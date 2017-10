El pasado 20 de setiembre, el juez José Neyra Flores dejó al voto el pedido de nulidad de la condena de cinco años de prisión que se impuso, en junio de 2016, al ex alcalde provincial del Callao Álex Kouri Bumachar por el caso Convial.

Neyra es el magistrado dirimente, ya que los cinco miembros de la 4ta. Sala Penal Liquidadora entraron en discordia para ratificar la condena del ex funcionario. Mientras tres jueces votaron en su favor, otro apoyó su nulidad y el restante falló para que se realice un nuevo juicio.

Si Neyra vota en contra de la prisión de Kouri, el caso pasará a otro juez y así hasta que se logren los cuatro votos que esta instancia determina para confirmar o no una sentencia. Si falla por ratificar, entonces el ex burgomaestre tendrá que continuar en prisión.

Los argumentos

Alex Kouri fue condenado por el delito de colusión desleal, luego de que la Fiscalía demostrara que el ex funcionario benefició “directamente” –según consigna la denuncia– a la empresa Convial para que esta construyera la Vía Expresa Callao en 1999.

Fue la Contraloría la que detectó irregularidades en la ejecución del proyecto. Estuvo valorizado en US$45 millones, pero Convial invirtió 8 millones de los 16 millones de dólares que declaró y construyó apenas uno de los tres tramos comprendidos. Lo que también advirtió el órgano es que, pese a que la vía estaba inconclusa, la firma adelantó el cobro de S/42 millones en peajes.

La Fiscalía, en esa línea, denunció que Kouri había concertado con familiares de su esposa, propietarios de la compañía, para favorecerlos con el otorgamiento de la obra.

Sin embargo, la defensa del ex alcalde chalaco argumenta que, debido a que solo su patrocinado fue procesado y condenado, la figura de colusión no puede establecerse. Por eso, pide la nulidad de la condena.

No obstante, para el procurador de la Contraloría, Jaime Ortiz, la falta cometida es evidente. “El beneficio económico siempre recayó en Convial y nunca en la Municipalidad del Callao, eso es delito de colusión clarísimo”, aseguró en diálogo con Perú21.

Por su parte, el fiscal Martín Salas señaló, en contraste con lo dicho por Kouri, que las personas con las que se coludió el condenado burgomaestre “están plenamente identificados”. “Hubo una sobrevaloración evidente en la obra y eso ya fue demostrado”, aseguró Salas a este diario.

Sabía que

- El Consejo Nacional de la Magistratura abrió investigación a los jueces Jorge Calderón, Luis Cevallos e Iris Pacheco, los tres magistrados que votaron a favor de ratificar la condena a Álex Kouri.



- El procurador de la Contraloría, Jaime Ortiz, calificó de “inoportuna” la decisión adoptada por el CNM. “Se pudo dejar la evaluación para otro momento, porque está de por medio una sentencia que todavía no ha sido íntegramente firmada”, argumentó.



- De acuerdo a la denuncia fiscal, a la que accedió Perú21, para construir la obra, Kouri declaró en emergencia toda la red vial del primer puerto y convocó “ilícitamente” a concurso público para la ejecución de la Vía Expresa, ubicada en la avenida Faucett.



- Según el Ministerio Público, el ex burgomaestre se coludió con Augusto Dall’orto Falconí y Roberto Dall’orto Lizárraga para otorgar el proyecto a Convial.



- No obstante, ninguno de los Dall’orto fue procesado por este caso.