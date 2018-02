Informe.21: Pedro Pablo Kuczynski y su relación con Hunt Oil: ¿otra puerta giratoria?

A las recientes revelaciones sobre los nexos entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la empresa brasileña Odebrecht , se suman ahora otros hechos que también están bajo la lupa de la comisión Lava Jato.

Se trata de la vinculación de Kuczynski con la empresa Hunt Oil, de Texas, Estados Unidos, y la emisión de normas que terminaron favoreciendo a dicha compañía.

EL CAMINO RECORRIDO



El 27 de agosto de 2004, cuando PPK era ministro de Economía durante el gobierno de Toledo, se suscribió, sin licitación, el contrato de explotación gasífera del Lote 56 entre el Estado y un consorcio liderado por Plus Petrol y que integra Hunt Oil, compañía para la cual el economista prestó una asesoría financiera entre 2003 y febrero de 2004, según su propia confesión ante la comisión que investigó los derrames de Camisea en el año 2006.

Kuczynski se desempeñó como ministro de Economía (MEF) en dos ocasiones. Del 28 de julio de 2001 al 11 de agosto de 2002 y del 16 de febrero 2004 al 16 de agosto 2005, cuando asume la PCM hasta que culminó el mandato del ex presidente Toledo, en julio de 2006.

El detalle está en que el artículo 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley 27444), promulgada el 11 de abril de 2001, dice: “La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida”.

Durante el gobierno de Toledo se flexibilizaron requisitos para concesiones gasíferas. (Perú21) Durante el gobierno de Toledo se flexibilizaron requisitos para concesiones gasíferas. (Perú21)

En este caso, era evidente que el entonces ministro de Economía no debió participar ni intervenir en la suscripción del contrato de concesión entre el Estado peruano y el consorcio que integraba su cliente para el Lote 56. PPK firmó el decreto supremo.

Este diario ha identificado que durante el gobierno de Toledo se dieron dos decretos supremos (uno en 2002 y otro en 2004, cuando PPK estaba en el MEF) para modificar el pago de regalías e impuestos, que beneficiaron al consorcio que se adjudicó los lotes 88 y 56, y en el que participa Hunt Oil.

Con la dación de estos decretos, Perupetro renegoció el contrato del Lote 88 –que se había concesionado en la gestión de Valentín Paniagua– para poder exportar gas a México y Estados Unidos ante la insuficiencia de reservas gasíferas del Lote 56 que no permitiría hacer viable el financiamiento para la construcción del ducto Camisea.

Además, como ministro de Estado, PPK rubricó el decreto supremo que modificó el TUO de la Ley de Impuesto a la Renta. También hubo dos leyes reglamentarias promovidas desde el Ejecutivo para incorporar la fórmula de cálculo del pago de regalías (‘Henry Hub’). Con este cambio se benefició el consorcio integrado por Hunt Oil, entre otras empresas.

En el año 2007, la Contraloría General de la República (CGR), tras revisar estas normas emitidas durante el gobierno del ex presidente Toledo, revisa las concesiones de los lotes gasíferos y detecta irregularidades en la adjudicación al concesionario del Lote 56, que es el mismo que se adjudicó el Lote 88.

En el año 2008, la CGR emite un informe especial en el que advierte que las negociaciones para la adjudicación se enfriaron durante 16 meses (2002 y 2003, mientras PPK estuvo fuera del gobierno y asesoraba a Hunt Oil de manera independiente).

También señala que mediante una sesión extraordinaria del directorio de Perupetro, del 2 de julio de 2004, se aprueba el proyecto de contrato del Lote 56 sin convocarse a una licitación y PPK, como ministro de Economía, firma el contrato de concesión.

El órgano de control identificó tres hechos irregulares en la adjudicación. Uno de ellos es el pago de regalías, y por ese motivo denunció los hechos ante la Fiscalía, a fin de que investigue e individualice las responsabilidades, como la del ex ministro Kuczynski y de 12 funcionarios que laboraron en el MEF, Minem y Perupetro. A PPK se le imputó el delito de abuso de autoridad. La investigación, sin embargo, quedó archivada en mayo del año 2012 ante la falta de impulso procesal de la Procuraduría de la Contraloría.

En una carta enviada a la CGR el 12 de julio de 2007, PPK replicó: “Cumplo con precisar que corresponde a Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas, que ha efectuado el sustento técnico, la absolución de las metodologías utilizadas (para el pago de regalías)”.

La Contraloría, además de los dos decretos mencionados, halló por lo menos dos normas más emitidas durante el gobierno de Toledo, que favorecieron a los consorcios adjudicatarios de los lotes gasíferos. Por ejemplo, el decreto supremo emitido en 2002 que redujo el porcentaje de regalías que debían pagar las empresas adjudicatarias de las reservas de Camisea (Lote 56).

Los auditores de la CGR advierten: “Debe resaltarse que en la documentación proporcionada por Perupetro (como descargo) no se ha evidenciado informes y/o documentos que en su oportunidad sustentaran consignar en el contrato una metodología diferente a las establecidas en el reglamento (aprobado durante el gobierno de Toledo)”.

OTROS HECHOS BAJO LA LUPA



Otro hecho que investiga el Congreso son las declaraciones juradas presentadas por Kuczynski ante la CGR tras asumir el MEF y la PCM. En 2001, él no consignó ninguna empresa de su propiedad, ni en el Perú ni en el extranjero.

En 2004, PPK retorna al MEF y declara ser accionista de la compañía petrolera Ballard Exploration, con sede en Estados Unidos. En ninguna de las tres declaraciones juradas que presentó, y a las que accedió Perú21, PPK mencionó a su empresa Westfield Capital ni consignó haber prestado asesoría a Hunt Oil u Odebrecht

En los reportes del Banco de Crédito (BCP) se aprecia la suscripción de un contrato, en 2003, entre Transportadora de Gas del Perú (TGP) con el BCP, Apoyo Consultoría SA y Westfield Capital, representada por Gerardo Sepúlveda, para estructurar un programa de bonos corporativos hasta por US$225 millones para la construcción del ducto Camisea.

El reporte del BCP sostiene lo siguiente sobre el actual mandatario: “El Sr. Kuczynski fue incluido en su calidad de presidente de Westfield Capital, como parte del equipo de trabajo en la etapa de propuesta para la asesoría a TGP SA, por parte de Westfield, BCP y Apoyo Consultoría SA” .

Asimismo, la comisión Lava Jato indaga el hecho de que el consorcio Perú LNG –que exporta el gas de Pisco a México y EE.UU.– está liderado también por la compañía Hunt Oil, a la que asesoró el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

(Presidencia) Desde Palacio deslindan responsabilidades. (Presidencia)

LA RESPUESTA DE PALACIO



El equipo legal del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, respondió el pedido de réplica solicitado por este diario.

Sobre la modificación de pago de regalías e impuestos, los letrados enumeraron una ley y un decreto supremo (DS) que determinan la promoción de la industria petrolera y precisan que ninguna de las dos normas había sido emitida durante la gestión de PPK como ministro de Toledo.

Sin embargo, este diario encontró el DS 179-2004-EF de 2004 y la Ley 28634 de 2005, que fueron refrendadas por PPK como ministro de Economía y premier, respectivamente. El decreto aprueba el TUO del Impuesto a la Renta y la ley modifica un DS incorporando el cálculo de regalías denominado ‘Henry Hub’. Estas normas no han sido revisadas ni modificadas hasta la fecha y permiten que el Perú reciba exiguos montos por el derecho de explotación del gas natural.

Los asesores de Palacio reconocen que durante la gestión del presidente Alejandro Toledo se emitieron cinco DS que modificaron el contrato de explotación del Lote 88, pero enfatizan que ninguno fue refrendado por PPK. Lo que no dicen es que dichas normas fueron emitidas durante la gestión de PPK como ministro y premier, y que tales modificaciones permitieron sustentar el perfil financiero del ducto Camisea y exportar parte de las reservas gasíferas de dicho lote, en cuyas operaciones de exportación participa Hunt Oil.

Los asesores sí reconocen que PPK refrendó el DS que concede (sin licitación, según constató este diario) el Lote 56 a un consorcio integrado por Hunt Oil. Por este motivo y por otras normas, la Contraloría lo denunció ante la Fiscalía. Pero aclaran: “Para que el ministro de Economía refrende un DS, las áreas técnicas correspondientes evalúan únicamente las competencias del MEF (aspectos tributarios y aduaneros vinculados al contrato), verificando que las regalías se encuentren de acuerdo con la regulación aplicable”.

Sobre la omisión de informar ante la Contraloría de las empresas de propiedad de PPK, dicen: “No existe un rubro específico que agrupe ingresos o rentas de este tipo de personería jurídica constituido en el extranjero, por lo que se consideró que los ingresos de Westfield Capital sean declarados de modo integral en otro rubro”.

En 2004, PPK declaró ser accionista de Ballard Exploration y en las declaraciones de 2001 a 2006 no registró a Westfield ni sus ganancias.

DESCARGOS



- La oficina de prensa de la Contraloría no respondió el pedido reiterativo de réplica formulado por este diario para entrevistar al procurador y al jefe de megaobras.



- La oficina de prensa del Consorcio TGP SA respondió: “Pluspetrol no es el líder del Consorcio Camisea, sino el operador de los lotes 56 y 88”. No respondió, sin embargo, si fueron beneficiados con el marco normativo.



- La oficina de comunicaciones de Perú LNG no respondió el requerimiento formulado por Perú21.