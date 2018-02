Informe.21: Kuczynski quiere responder a fiscal solo por escrito en caso Chinchero

Como lo viene haciendo con la comisión investigadora Lava Jato del Congreso, el presidente Pedro Pablo Kuczynski prefirió no recibir al fiscal del caso Chinchero en Palacio de Gobierno y pidió que le envíe las preguntas por escrito.

Una fuente de Perú21 vinculada a este caso explicó que en un inicio estaba previsto que el mandatario reciba al fiscal José Pérez, que investiga la supuesta concesión irregular del nuevo aeropuerto de Chinchero, en Cusco, en su despacho, pero finalmente cambió de opinión.

“Lo ideal hubiera sido que responda de manera presencial, pero, como presidente, puede hacer uso de su prerrogativa”, sostuvo la fuente.

El mandatario deberá responder pronto sobre sus vínculos con el presidente del directorio de Kuntur Wasi, Carlos Vargas Loret de Mola, quien habría apoyado a la campaña de Peruanos por el Kambio (PpK).

En febrero de 2017, el empresario salió al frente luego de que se difundiera una foto que da cuenta de su participación en un agasajo al comando de personeros de PpK tras el triunfo electoral, y negó que haya aportado para dicha contienda política.

“Yo no he aportado personalmente ni como empresa a la campaña. Tampoco fui personero de Pedro Pablo Kuczynski ni de Keiko Fujimori”, sostuvo.

Otro de los puntos que deberá esclarecer el mandatario es sobre la declaración que dio antes de asumir el cargo. En declaraciones a Semana Económica, Kuczynski dijo que él mismo iba a ir “a cada lugar a destrabar” las inversiones que estaba heredando. “En el Aeropuerto de Chinchero hay que ayudarlos a levantar la plata. Nada más”, agregó.

Cabe recordar que Pérez, en febrero pasado, abrió una investigación preliminar a ex funcionarios del Ministerio de Transportes, entre ellos el ex ministro Martín Vizcarra y a su entonces viceministra Fiorella Molinelli.

En este caso también se incluyó a los directivos de la empresa Kuntur Wasi, Antonio Marcos Guzmán, Carlos Vargas Loret de Mola y José Carlos Balta del Río, por el supuesto delito de colusión.

Para Pérez, los empresarios habrían “concertado con los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y/o miembros del Consejo Directivo del Ositran, para defraudar patrimonialmente al Estado”.

“PPK NO QUIERE ACLARAR”



En declaraciones a este diario, el ex fiscal Avelino Guillén consideró la actitud de Kuczynski como una forma de huir al interrogatorio, porque hacerlo por escrito “no es preciso ni profundo. Solo cuando una persona está fuera del país podría responder de esa forma”.

Lo que corresponde, añadió, es “responder cara a cara. Es un pésimo mensaje de parte del presidente porque no es una actitud transparente. No quiere aclarar las dudas”.

TENGA EN CUENTA



- Perú21 intentó comunicarse vía telefónica con los abogados de Kuczynski, pero no hubo respuesta.



- La denuncia contra el ex ministro de Transportes y vicepresidente Martín Vizcarra está en la Fiscalía de la Nación desde marzo. Aún no hay pronunciamiento.