Informe.21: Fiscalía alista otro pedido de extradición para Alejandro Toledo

No hay marcha atrás. En dos meses, se viene un segundo pedido de extradición para el prófugo ex presidente Alejandro Toledo , pero está vez por la investigación del caso Ecoteva .

El último miércoles, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, afirmó que “sería fatal” que lleguen a Estados Unidos dos pedidos de extradición para Toledo porque “sería evidente que hay una doble persecución”, en referencia a las investigaciones por Odebrecht y Ecoteva.

Incluso, exhortó a la Fiscalía a unificar ambas pesquisas o dejar de lado Ecoteva, porque en el cuaderno de extradición sobre los sobornos de Odebrecht ya se incorpora el delito de lavado de activos.

Una opinión distinta tiene Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos. Para él, hay motivos suficientes para que el pedido de extradición por Ecoteva se realice por separado.

En declaraciones a Perú21, Vela explicó que son dos investigaciones distintas y que el caso Odebrecht, a cargo del equipo especial del caso Lava Jato, que preside Hamilton Castro, no contiene la información de Ecoteva.

“No se puede dejar de pedir la extradición por el caso Ecoteva porque son casos diferentes y habría impunidad. El caso Odebrecht no tiene información sobre las adquisiciones inmobiliarias de Ecoteva. Además, está en la etapa final del proceso penal, a diferencia de Odebrecht que recién comienza”, sostuvo.

El fiscal agregó que no se trata de una cuestión pragmática sino de ilegalidad. “No se puede acumular porque la Ley de Crimen Organizado lo prohíbe”, sostuvo.

Una fuente del diario en la Fiscalía agregó que, incluso, hay más posibilidades de extraditar a Toledo por Ecoteva que por Odebrecht, debido a que se han incorporado todos los elementos del caso Odebrecht.

“En un par de meses debe estar lista tanto la acusación como el pedido de extradición, que es contra Toledo y otras personas más, como su esposa Eliane Karp”, refirió la fuente.

El equipo especial Lava Jato acusa al ex mandatario prófugo en Estados Unidos de recibir US$20 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la Interoceánica, tramos II y III.

El empresario israelí Josef Maiman ha confirmado cómo se canalizó el pago del soborno a través de sus empresas, que terminaron en la offshore Ecoteva. El ex socio de Toledo brinda información a Vela para su acusación.

TENGA EN CUENTA



- El pedido de extradición del ex presidente Alejandro Toledo por el caso Odebrecht ya se encuentra en manos de la Corte Suprema y le corresponderá a la Sala Penal Permanente pronunciarse este 5 de marzo sobre su viabilidad.



- Sobre Toledo pesan dos órdenes de prisión preventiva, por los casos Ecoteva y Odebrecht. Desde febrero de 2017 se encuentra prófugo en Estados Unidos.



- Para Roberto Su, abogado de Toledo, el cuaderno de extradición elaborado por el equipo especial del caso Lava Jato, que lidera Hamilton Castro, tiene varios errores. Por ello, espera que los magistrados desestimen el pedido de la Fiscalía.



- Además, cuestionó que el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, se haya pronunciado sobre la extradición de su patrocinado porque el proceso se encuentra en trámite.



- En reiteradas ocasiones, la defensa de Toledo ha manifestado que el ex mandatario no se acogerá a la colaboración eficaz.



- Ex presidente asegura que es un perseguido político que no ha cometido ningún delito.