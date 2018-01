Informe.21: ¿Debe haber más universidades? El debate seguirá en el Congreso

El 9 de enero, mientras juraba el nuevo gabinete ministerial tras la crisis por el indulto a Alberto Fujimori, una decisión del Pleno del Congreso sorprendió a propios y extraños: rechazaron, por mayoría, la aprobación de la ampliación por dos años de la ley de moratoria que impediría la creación de nuevas universidades públicas y privadas en el Perú.

La votación no solo desconcertó a la opinión pública sino también a la presidenta de la Comisión de Educación del Parlamento, Paloma Noceda, porque la iniciativa había sido aprobada en su grupo por mayoría –con solo un voto en contra– tan solo un mes antes, el 4 de diciembre.

“Sí me sorprendió que el Pleno no la aprobara. No esperaba esa situación. Yo misma pedí un cuarto intermedio para dialogar con las distintas bancadas porque es un tema prioritario, pero así se dieron las cosas, al parecer no todos entendieron la problemática y el texto que se quiso aprobar, y tuvimos este resultado”, declaró la legisladora a Perú21.

DEBATE EN LA PERMANENTE



El proyecto de ley, sin embargo, fue derivado a la Comisión Permanente que, después del 12 de enero en que culminó la legislatura, asumió las funciones del Pleno mientras dura el receso parlamentario.

La propia Noceda informó que hoy o mañana este grupo establecerá la fecha en la que debatirán la controvertida iniciativa. “En la Permanente será más sencillo porque, como son menos (los integrantes), no habrá un debate tan extenso, esperamos sacarlo rápido. Esta ampliación es para cubrir la deficiencia que hubo en el licenciamiento de las universidades, para darle un respiro a la Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria)”, sostuvo.

No obstante, la parlamentaria fujimorista comentó que su bancada, Fuerza Popular, aún no ha tomado una postura unitaria sobre el tema.

OTRAS POSICIONES



El congresista Edmundo del Águila, miembro titular de Educación, sostuvo que su bancada, Acción Popular, propuso incluso que la moratoria para crear universidades sea de cinco años, y no de dos.

Considera que “la votación en la Comisión (de Educación) debió trasladarse al Pleno, pero lamentablemente alguna bancada cambió su votación a último momento”.

El vocero de la bancada de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, quien además es miembro titular de la Comisión Permanente, señaló que su grupo congresal aún no toma una postura, pero personalmente cree que la moratoria se debe aprobar. “Seguir creando universidades a diestra y siniestra es un error, sobre todo si atenta contra la calidad de la educación”, subrayó.

Finalmente, el ex parlamentario Daniel Mora, quien fuera uno de los principales promotores de la Ley Universitaria, recordó que la moratoria se aprobó en diciembre de 2012 por cinco años, a pesar de que el proyecto inicial contemplaba el doble de plazo.

En diálogo con Perú21, manifestó que debe haber “sensatez” en los legisladores, pues en el periodo que la norma ya no está vigente (venció el último 22 de diciembre) se han presentado varios pedidos para crear nuevas universidades en el país.

EXPERTOS DIFIEREN POR NORMA DE MORATORIA



La iniciativa ha sido objeto de polémica no solo en el Congreso, pues expertos en educación también han mostrado posturas contrarias.

Por un lado, el educador León Trahtemberg considera que “es un error básico pensar que controlar el número de universidades significa controlar la calidad. Esta depende de que existan organismos reguladores”.

En diálogo con Perú21, añadió que “no veo ninguna razón para que a gente bien intencionada, que tiene iniciativas innovadoras, le digan que no”.

En la otra orilla está Hugo Ñopo, investigador de GRADE, quien dice creer en el mercado, “pero para comprar salchipapas, porque el principio de competencia no rige en el mercado educativo”.

Asegura que las mejores universidades del mundo tienen más de 150 años de creación. Cree que la moratoria debería ser incluso por cinco y no por dos años.

TENGA EN CUENTA



- En Educación. El proyecto solo tuvo el voto en contra de Lucio Ávila. Nelly Cuadros pidió que la moratoria solo sea por un año.



- En el Pleno. El dictamen de Educación fue rechazado por 37 votos en contra, 28 a favor y 28 abstenciones.



- La ley. La moratoria fue aprobada en 2012. Se pidió que dure diez años, pero finalmente el proyecto se aprobó solo por cinco.



- Solicitudes. La jefa de la Sunedu, Lorena Masías, dijo el 17 de enero a El Comercio que recibió ya cinco solicitudes para crear universidades privadas, pero en el Congreso hay 20 pedidos para crear universidades públicas.