La fondista peruana Inés Melchor cuestionó este miércoles que se haya editado un video que realizó tras las Elecciones Generales del 11 de abril pidiendo que se vote “sin odio” y sugerir que apoya al partido político Perú Libre.

En diálogo con Willax TV, indicó que aún no ha decidido su voto y que en la grabación no llamó a votar por nadie y solo pidió votar “sin odio”. Explicó que le sorprendió que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) hayan pasado a la segunda vuelta electoral.

“Debemos votar por el bien del país, personalmente, quiero lo mejor para el país. Me parece mal porque nunca a mí me han pedido autorización [de Perú Libre] y yo nunca menciono: ‘vota por Keiko o vota por Castillo’ y que una organización política lo esté utilizando, para mí está mal y creo que ellos debieron haberse comunicado conmigo”, sostuvo.

“Nunca he opinado sobre política, siempre me he mantenido al margen. Mi trayectoria deportiva muchos la conocen, yo opiné porque que esta segunda vuelta es algo que nadie se esperaba tener a estos dos candidatos en segunda vuelta. Para mí fue chocante porque no me lo esperaba”, señaló.

Melchor indicó que le “gustaría que el país siga creciendo más allá de la corrupción que hay” y dijo creer que pese a los problemas que existen, le “gustaría” que el Perú “siga así”.

“A raíz de que esta segunda vuelta es indecisa, recién a raíz de eso, me animé a hacer el video porque me interesa, soy peruana y me gustaría que mi país siga creciendo más allá de la corrupción que hay. Creo que se han ido mejorando muchos empresas, en el ámbito deportivo, yo también tengo una micro empresa hemos mejorado económicamente y me gustaría que mi país siga así”, manifestó.

Inés Melchor sobre video: “Nunca menciono por quien votar y que una organización política lo esté utilizando, está mal”

VIDEO SUGERIDO

Virtual congresista de Perú Libre en los planillones del Movadef