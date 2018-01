Los ex presidentes del Perú gozan de ciertos beneficios de carácter pecuniario, los cuales fueron precisados el 11 de octubre de 2016 a través de un acuerdo de la Mesa Directiva presidida, entonces, por la fujimorista Luz Salgado.

Desde aquel día y hasta la fecha, estos son: una pensión de S/15,600, el préstamo de un vehículo, la asignación de un asesor CAS con remuneración no mayor a S/3,700 y vales de combustible con un tope de 150 galones mensuales.

En el caso del ex presidente Alberto Fujimori , estos fueron suspendidos debido a que fue condenado por el Poder Judicial (PJ). Tras ser indultado, ¿se le restituirán todos, algunos o ninguno?

POLÉMICA AD PORTAS

En Perú21 consultamos con los abogados constitucionalistas Aníbal Quiroga y Víctor García Toma sobre lo que corresponde en este caso.

Quiroga señaló que no se le deberían otorgar los beneficios presidenciales a Fujimori “porque sigue siendo un reo, solo que está perdonado”.

“Que no tenga beneficios es producto de una condena, y la condena existe”, declaró. García Toma, sin embargo, dijo que “mientras no exista una ley que anule, modifique, o limite los beneficios de su condición de ex presidente, estos se deben restablecer”.

No obstante, indicó que Fujimori perdió el derecho a la pensión mensual cuando fue condenado, pero que sí le corresponderían otros “aspectos como la seguridad”.

Por otro lado, los congresistas Javier Velásquez Quesquén (Apra) y Salvador Heresi (PpK)indicaron a este diario que sí le corresponden a Fujimori todos los privilegios de ex presidente.

Velásquez sostuvo que, de suceder ello, “nadie tendría por qué quejarse porque es un derecho que tienen todos los ex mandatarios”. Heresi añadió que “son derechos laborales que tiene un ex funcionario que ocupó un alto cargo”.

¿Pero quién definirá si se le restituyen estas ventajas a Fujimori? Según una fuente legislativa, es la Mesa Directiva del Parlamento la que lo determinaría luego de pedir una opinión jurídica de expertos. Esto se daría si es que Fujimori lo solicita, lo que, hasta la fecha, no ocurre.

El procurador anticorrupción Amado Enco informó a Perú21 que, de ser restablecidos los beneficios a Fujimori, su institución presentará una medida cautelar ante el Poder Judicial para retener la pensión al ex jefe de Estado y así cobrar una parte de la reparación civil de S/51’689,282.84 que debe al Estado por las varias condenas que se le impusieron.

OTROS CASOS

* Alejandro Toledo. En febrero de 2017, el Congreso le retiró todos sus beneficios, menos el salario mensual. Sin embargo, esta pensión fue congelada por orden del juez Richard Concepción Carhuancho, quien dictó prisión preventiva contra él por el caso Odebrecht.

* Ollanta Humala. En julio de 2017, el Congreso suspendió todos sus beneficios, menos el salario mensual, luego de que se dictara prisión preventiva contra el ex mandatario, también por el caso Odebrecht.

* Alan García. En enero de 2012 renunció a todos sus beneficios, menos al sueldo mensual.