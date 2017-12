Su reacción no fue inmediata, pero cuando lo hizo lamentó el indulto al ex presidente Alberto Fujimori. Según el abogado Alberto Borea, la noticia lo ha tomado por sorpresa y no está de acuerdo. El mismo hombre que hace unos días defendió enérgicamente al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, la noche de Navidad expresó, al menos, una desilusión. Y lo hizo en Facebook.

"Pedro Pablo Kuczynski me convocó la semana pasada para defender la democracia frente al embate de una amenaza de copamiento de los poderes públicos por parte de una mayoría de pasado vergonzoso y de presente abusivo. Durante años combatí enérgicamente el régimen de Alberto Fujimori, y concurrí el jueves pasado a defender una vez más la democracia. Durante el poco tiempo que estuve preparando y ejerciendo esa defensa jamás se habló del indulto y menos como parte de una estrategia política. Desde que se empezó a especular en prensa la posibilidad de un indulto manifesté de manera categórica mi total desacuerdo",recordó Borea.

Y aseguró que no sabía nada sobre el tema. "Al igual que todos ustedes, he sido sorprendido con el indulto a Alberto Fujimori. Desde siempre he luchado y continuaré luchando contra la dictadura y rechazo".

El mensaje de Borea está acompañado del hashtag #NOALINDULTO.