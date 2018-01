Indulto: Anibal Quiroga considera "impertinente" informe de la Defensoría

El constitucionalista Anibal Quiroga señaló que el informe de la Defensoría del Pueblo, que habla sobre el indulto a Alberto Fujimori, "es impertinente y fuera de lugar".

"Si en una semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se va a pronunciar sobre el tema, por qué la Defensoría se mete a tomar una postura", cuestionó en declaraciones a Perú21.

Como se recuerda, el 2 de febrero la Corte IDH realizará una audiencia para revisar este caso.

De acuerdo con Aníbal Quiroga, Alberto Fujimori puede realizar actividades de una persona libre, como enviar mensajes en su cuenta de Twitter, asistir a un mitin, opinar sobre política, entre otros.

"No hay ley que diga que, por ejemplo, no puede mandar un tuit, pero no puede ser candidato porque él ( Alberto Fujimori) es un condenado, solo que se le ha reducido el plazo de condena", resaltó.

También comentó que la Constitución no establece que para otorgar el indulto se necesita que la persona esté grave.